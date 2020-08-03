Изменения маршрутов электротранспорта в связи с полумарафоном «Северная столица» 9 августа

Внимание! Внесены корректировки в связи с аварийными работами на Большом и Малом проспектах В.О. (22:20 08.08.2020)

В связи с проведением легкоатлетического забега «Санкт-Петербургский полумарафон «Северная столица» 9 августа закрывается трамвайное движение:

- с 08:00 до 10:30 закрывается движение по Суворовской площади

Трамваи следуют:

№3: от к/ст «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул, ул. Белинского, Литейному пр., Литейному мосту ,ул. Академика Лебедева, Лесному пр, Гренадерской ул., Большому Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова, до к/ст «Станция метро "Выборгская"» (обратно: по Лесному пр.).

- с 08:15 до 12:00 закрывается движение по Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту

Трамваи следуют:

№6: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «19-я линия В.О.»;

№40: к/ст «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до ул. Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Большому Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по Боткинской ул.) до к/ст «Площадь Ленина».

В связи с проведением легкоатлетического забега «Санкт-Петербургский полумарафон «Северная столица» 9 августа закрывается троллейбусное движение:

- с 09:00 до 11:30 закрывается движение по проспекту Добролюбова

Троллейбусы следуют:

№31: от к/ст «Северный проспект» по действующей трассе до к/ст «Съезжинская улица».

- с 08:00 до 10:30 закрывается движение по Адмиралтейскому проспекту

Троллейбусы следуют:

№17: от к/ст «Сызранская улица» по ул. Решетникова, Московскому пр., пл. Московских ворот, Московскому пр, (обратно: по Московскому пр., ул. Решетникова), далее по действующей трассе до к/ст «Улица Костюшко».

- с 08:00 до 13:00 закрывается движение по Конногвардейскому бульвару, пл. Труда.

Троллейбусы следуют:

№5: от к/с «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр (обратно по Заневскому пр, Новочеркасскому пр, Таллинской ул.), мосту Александра Невского, Невскому пр, Суворовскому пр, Лафонской ул, ул. Бонч-Бруевича (обратно по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/с «Тульская улица»;

№22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр, Лафонской ул, ул. Бонч-Бруевича (обратно по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/с «Тульская улица».

- с закрытием Дворцового моста, Дворцового проезда, Тучкова моста, Биржевого моста, Университетской наб.:

Троллейбусы следуют:

№1: с начала движения до 13:00 – движение закрыто;

№7: с 08:00 до 13:00 - от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул. до конечной станции «Новгородская улица»;

№9: движение закрыто (в связи с аварийными работами на В.О.);

№10: (в связи с аварийными работами на В.О.)

- с открытия движения и после пробега: от к/ст «Конногвардейский бульвар» до к/ст «Новгородская улица»;

- на время пробега: от к/ст «Улица Тухачевского» до к/ст «Новгородская улица»;

№11: (в связи с аварийными работами на В.О.)

- с открытия движения и после пробега: от к/ст «Хасанская улица» до к/ст «Конногвардейский бульвар»;

- на время пробега: от к/ст «Хасанская улица» до к/ст «Тульская улица»;