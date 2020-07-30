«Петербургские магистрали»: вышел в свет июльский номер газеты

Система безопасности получила в Горэлектротрансе новое развитие: теперь водитель в случае угрозы может вызвать патрульный наряд Росгвардии, который прибудет на место за несколько минут и пресечёт противоправные действия.

Комплексный ремонт 4-х конечных станций выполнен в рамках адресно-инвестиционной программы. В помещениях стало просторнее и светлее, для диспетчеров и линейного персонала созданы более комфортные условия труда.

В Музее городского электрического транспорта открылась выставка, посвящённая 75-летию «Петербургских магистралей». Экспозиция знакомит с историей корпоративной газеты Горэлектротранса.

Подведены итоги спартакиады сезона 2019 – 2020, организуемой Первичной профсоюзной организацией ГУП «Горэлектротранс». Сезон показал, что спорт становится всё более популярным среди молодёжи предприятия.

Вспоминаем, как электрический транспорт Ленинграда готовился к Олимпиаде-80. Летние Игры торжественно открылись 19 июля - 40 лет назад.

В День ВМФ работники ГЭТ рассказывают о самых ярких моментах своей службы на флоте.

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