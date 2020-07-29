Изменения маршрутов электротранспорта в связи с полумарафоном «ЗаБег.РФ» 2 августа

В связи с проведением IV Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 2 августа закрывается трамвайное движение по Троицкому и Тучкову мостам.

- с 09:00 до 11:00 закрывается движение по Троицкому мосту

Трамваи следуют:

№3: от к/ст «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Большому Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова до к/ст «Станция метро "Выборгская"» (обратно: по Лесному пр.).

- 09:00 до 10:30 закрывается движение по Тучкову мосту

Трамваи следуют:

№6: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «19-я линия В.О.»;

№40: от к/ст «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до ул. Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Большому Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по Боткинской ул.) до к/ст «Площадь Ленина».

В связи с проведением IV Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 2 августа закрывается троллейбусное движение по Дворцовому и Тучкову мостам, Лафонской улице, Адмиралтейскому проспекту, проспекту Добролюбова.

- с закрытием Дворцового моста, Тучкова моста

Троллейбусы следуют:

№1: с начала движения до 13:00 – движение закрыто;

№7: с 08:30 до 13:00 – от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару до к/ст «Площадь Труда» (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№9: с 09:00 до 10:30 – от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Малого пр. В.О., далее по Наличной ул. до к/ст «Площадь Морской Славы»;

№10:

- с 08:30 до 10:30 – от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «Площадь Морской Славы»;

- с 10:30 до 13:00 - от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

№11:

- с 08:30 до 10:30 – от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «Площадь Морской Славы»;

- с 10:30 до 13:00 – от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица».

- с 09:30 до 11:45 закрывается движение по Лафонской улице

Троллейбусы следуют:

№5: от к/ст «Конногвардейский бульвар» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская улица»;

№15: от к/ст «Сызранская улица» по действующей трассе до Кирочной ул., далее по Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева (обратно: по ул.Комиссара Смирнова, Лесному пр.) до к/ст «Улица Комиссара Смирнова».

- с 08:30 до 13:00 закрывается движение по Адмиралтейскому проспекту

Троллейбусы следуют:

№17: (с закрытием Краснопутиловской ул.) от к/ст «Площадь Конституции» по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича).

- с 09:00 до 10:30 закрывается движение по проспекту Добролюбова

Троллейбусы следуют:

№31: от к/ст «Северный проспект» по действующей трассе до к/ст «Съезжинская улица».