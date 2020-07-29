Завершен конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

31 июля – заключительный день, когда можно подать работу на VII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В этом году приём ведётся в электронном виде, поэтому у юных художников, не успевших создать или отправить свои рисунок, ещё есть время до конца дня принять участие в конкурсе, который организует петербургский Горэлектротранс.

По традиции, творческое соревнование стартовало 1 июня, в День защиты детей. Участники конкурса за два месяца прислали несколько сотен работ об электротранспорте города на Неве. Тема этого года - «Петербургские магистрали» - созвучна с названием корпоративной газеты Горэлектротранса, которой 1 июня 2020 года исполнилось 75 лет.

На картинах, которые ребята прислали на конкурс, можно увидеть самые разные фантазии: трамваи и троллейбусы летающие, плавающие, старинные, современные, из будущего… И конечно, дети не могут не наделять электротранспорт мультипликационными чертами: на одной из картин есть трамвай-динозавр! Самые лучшие рисунки украсят борта трамваев и троллейбусов, чтобы пассажиры города на Неве тоже познакомились с работами участников.

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ завершится сегодня, 31 июля 2020.

Подробно – о порядке предоставления работ и положении о конкурсе.

Сайт конкурса: deti.electrotrans.spb.ru.