Внедрение бережливого производства в ГЭТ продолжили штурм-прорывом в Энергохозяйстве

В рамках развития производственной системы Горэлектротранса и внедрения на предприятии бережливого производства в Энергохозяйстве состоялся практический семинар (штурм-прорыв или метод быстрых улучшений). Эксперты вместе с энергетиками проанализировали процесс монтажа/демонтажа стыковой и концевой клемм. Это профилактические работы на контактной сети, которые проводятся службой регулярно. Штурм-прорыв помог выявить узкие места в этой работе и сформировать план по ликвидации потерь.

Штурм-прорыв прошёл на базе мастерской Восточного района контактной сети, участие в обучении приняли 10 работников Энергохозяйства – сотрудники подразделений тяговых подстанций, кабельной и контактной сети. В качестве главных задач эксперты бережливого производства обозначили сокращение потерь времени от перемещения и ожидания, применение в аварийной машине, мастерской и офисе методики 5С, что включает пересмотр планировки расположения инструмента и материалов с точки зрения эргономики.

При анализе рабочего процесса эксперты обратили внимание на такие потери, как излишняя обработка деталей и трудоёмкость операций. В качестве инструментов для анализа использовались визуализация, картирование, работа малых групп и штурм-прорыв.





Внедрение системы 5С

По результатам семинара были сформулированы рекомендации, выполнение которых, как ожидается, приведёт к сокращению времени, затрачиваемого на пересмотренные группой процессы, не менее чем на 26 %.

Часть мероприятий на сегодняшний день уже выполнена. Так, рабочие места операторов аварийной машины, офиса и мастерской приведены в соответствие с методикой 5С. В «аварийке» и мастерской отсортированы инструмент и материалы, что позволило освободить рабочее пространство. Неиспользуемые материалы планируется сдать в металлолом. Также выполнен стандарт рабочего места аварийной машины, офиса и мастерской, составлен график их уборки.

Место для хранения материалов до и после внедрения системы 5С

Оснащение аварийной машины до и после внедрения системы 5С

Расположение материалов в рабочей зоне электромонтёра до и после внедрения системы 5С

Штурм-прорыв в Энергохозяйстве стал вторым на предприятии в этом году. В 2019 году в Горэлектротрансе было проведено 8 штурм-прорывов. В ходе данных мероприятий прошли обучение основам бережливого производства более ста специалистов. А в общей сложности в рамках развития производственной системы Горэлектротранса в 2019 году было сэкономлено почти 25 млн рублей. Принято к реализации 19 проектов улучшений, потенциальный экономический эффект от которых составляет более 15 млн рублей.