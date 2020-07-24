Новые трамвайные остановки на Дальневосточном проспекте

Трамвай стал доступнее для жителей новых кварталов Невского района. На протяженном участке Дальневосточного проспекта между Зольной улицей и улицей Коллонтай введено в эксплуатацию две пары новых остановочных пунктов для трамваев четырёх маршрутов: №№ 10, 23, 39, 65.

Первая пара остановочных пунктов называется «Дальневосточный проспект, 12», вторая – «Улица Еремеева», она находится рядом с домом 6к1 по Дальневосточному проспекту вблизи библиотеки №9 имени Даниила Гранина и нового памятника писателю и почётному гражданину Санкт-Петербурга.

Современные и безопасные остановочные пункты оборудованы пешеходными переходами, светофорными объектами, а также повышенными посадочными платформами, что позволяет сделать удобнее посадку-высадку пассажиров трамвая и сократить время остановки.