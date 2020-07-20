Ко Дню ВМФ. Служба на флоте приучила к дисциплине

В судьбе многих работников петербургского Горэлектротранса нашлось место не только службе гражданской – на благо пассажиров 5-миллионного мегаполиса, но и службе на флоте. Наши коллеги проектировали подводные лодки, командовали атомными субмаринами, служили на военных кораблях, выходили в дальние боевые походы. Все они отмечают: флот закалил характер, превратил вчерашних мальчишек в мужчин, развил технические навыки и привил качества, необходимые транспортникам.

Павел Харьков, водитель Троллейбусного парка № 6

Когда в военкомате сказали, что пойду служить на флот, очень обрадовался! Был категорически за! Морская романтика, море. Гигантизм! Максимализм человеческий! Когда я увидел в первый раз настоящий океан – Атлантический - тут я всё и понял. Что это просто…Песня! Насколько всё огромное, и насколько я мал по сравнению с этим океаном. Служил я с 1999 по 2001 год радиотелеграфистом надводных кораблей. Кольская флотилия, морской тральщик «Владимир Гуманенко». 20 лет назад это новинка была. Служба на флоте приучила к дисциплине, и к теперешней работе это тоже относится. Корабль – это один большой живой механизм, где всё зависит от каждого. Конечно, с троллейбусом масштабы не те, но принцип один и тот же - как человек относится к своей матчасти, так она и будет выглядеть. К тому же троллейбусы тоже довольно сложные агрегаты, много чего нужно знать, уметь. И служба на флоте воспитывает ответственность – перед техникой, перед окружающими людьми. Морская лексика за 20 лет уже вся выветрилась, хотя какое-то время преследовала. К ней сначала долго привыкаешь, потому что все слова в диковинку, голова кругом идёт. Зато потом, когда освоишь, уже спокойно разговариваешь на этом языке. Домой в отпуск пришёл – окно у тебя иллюминатор, пол – палуба, туалет – гальюн, это святое. И я никому не разрешал по-другому говорить! Но потом выветрилось…В День ВМФ я стараюсь не работать, в город выхожу, парад по телевизору обязательно смотрю.

Кирилл Афанасьев, водитель Трамвайного парка № 5

Я служил с 1991 по 1993 годы. Северный флот, радиотелеграфист ПВО, главный корабельный старшина. Выходили на учения в Баренцево море, отслеживали цели. Службу на флоте я выбрал сам, это была мечта моего отца, которую воплотил я. Он мечтал быть моряком, а я его мечту исполнил. У меня был выбор: либо в Москве служить, либо под Москвой, либо на флоте. Я выбрал флот. Из мальчика стал мужем. Пришёл туда маменькиным сынком, а вернулся уже мужчиной. Самые яркие воспоминания о службе? Друзей на всю жизнь нашёл. До сих пор общаемся и встречаемся. День ВМФ я уже лет 10 встречаю на природе, уезжаю с друзьями на неделю в поход. Словечки флотские помню, но употребляю их только в общении с друзьями, которые со мной служили.

Максим Семушин, водитель Троллейбусного парка № 6

Я служил в Севастополе, на Черноморском флоте, 400-й дивизион малых противолодочных кораблей охраны водного района. Старший матрос малого противолодочного корабля «Александровец», по должности механик ЗРК, зенитно-ракетного комплекса. Поначалу был очень непривычен морской язык. Например, веник называется голяком, обычный тазик - обрезом, швабра – машкой. Потолок – пОдволок, стенка - переборка. Всего очень много, и ко всему этому очень долго привыкаешь. Служба очень нравилась! На флоте экипаж реально становится семьёй. Я с очень многими сослуживцами до сих пор общаюсь, встречаемся на День Военно-Морского Флота, вместе гуляем, отмечаем праздник. Служба на флоте во многом меня изменила. Уходил балбесом, а после службы повзрослел, понял, что мне нужно добиваться каких-то целей. С работой водителя мою флотскую специальность, конечно, сложно сравнивать, потому что у ЗРК нет ни руля, ни колёс. Но некая схожесть есть. Потому что на троллейбусе ты не просто водитель. Троллейбус, закреплённый за тобой, ты тоже подстраиваешь под себя, пытаешься что-то донести до слесарей в депо. Бывает, после работы остаёшься, сам делаешь, что тебе нужно.

Алексей Белотков, водитель Трамвайного парка № 7

Служил с 92-го по 94-й год в городе Балтийске Калининградской области, 33-я бригада ракетных кораблей. Командир боевой части (БЧ-2), оператор-стрелок на носовой пушке ракетно-торпедного катера, старшина 1-й статьи. Первые полгода «зелёный» был из-за морской болезни. Это не очень приятная вещь, но потом всё прошло. Самые яркие воспоминания – это ракетные стрельбы. Готовились к ним очень сильно, красили-мазали всё пару месяцев. А две минуты прошло после выпуска ракет – и сажа сантиметров шесть на палубе. И всё это драить приходилось, наверно, ещё полгода. За отличную стрельбу был отмечен десятью сутками отпуска, но так получилось, что вместо него мне дали семь суток «губы» - провинился на радостях.

Юрий Ляшко, водитель Троллейбусного парка № 1

Хорошие три года были! Срочную службу я служил с 1987 по 90-й, главстаршиной, командиром отделения в роте обеспечения Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. Эта рота обеспечивает для курсантов стрельбы, шлюпочные заезды, тренировки, практику. Служба научила очень многому. Я ведь пришёл с гражданки, оторвавшись от «маминых пирожков». И стирать не умел, и много чего ещё. А на флоте прошли считанные дни, и ты уже всё умеешь! К чистоте тоже приучили. Если, убираясь по роте, где-то «накосячил», особенно по молодости, то убираешь по второму разу, потом по третьему. И это правильно! Это научило делать работу сразу, чтобы потом её не переделывать. И, конечно же, флот научил таким качествам, как дружба и отношение к ней. Мы с ребятами с 90-го года ежегодно встречаемся, они приезжают в Питер на День Военно-Морского Флота из Новосибирска, Днепропетровска, Донецка, с Алтая. Нам много есть чего вспомнить! Например, стрельбы на берегу залива, в военном лагере «Серая лошадь» под Ломоносовым, где курсанты училища сдают нормативы. А самые яркие воспоминания – о дальнем походе, когда 4 месяца были в Баренцевом море, обеспечивали практику штурманов. Вообще мне очень нравилась профессия штурмана, я даже хотел остаться после срочной. У нас был начальник училища, вице-адмирал Томко Егор Андреевич, он получил Героя Советского Союза за прохождение подо льдами Арктики с Северного на Тихоокеанский флот. У меня с ним беседа была, он меня агитировал в военное училище. Я очень часто бывал на кафедре штурманов, нравилась эта профессия, но...что-то меня остановило. И я не жалею! Люблю свою профессию водителя троллейбуса! Отдал ей уже 30 лет.

Главный военно-морской парад: информация об изменения дорожного движения