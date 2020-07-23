Главный военно-морской парад: изменения в организации дорожного движения

Внимание! В связи с переносом с 23 на 24 июля Главной репетиции парада ко Дню ВМФ внеплановая разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов состоится 24 июля с 18.00 до 21.00. В День ВМФ разводка вышеперечисленных мостов пройдет 26 июля с 10.30 до 12.15.

Движение по подъездным путям к данным переправам будет прекращено:

24 июля с 17.00 до 22.00 и с 22.00 25 июля до 14.00 26 июля по Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Дворцового моста до Троицкого моста, Сенатской пл., Дворцовому проезду, Невскому пр. в направлении от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр., Университетской наб., Биржевой пл., Биржевому проезду вдоль д. 2 по Биржевой пл., 1-ой и Кадетской линиям от Университетской наб. до Большого пр. В.О., Мраморному пер., Дворцовому мосту.

24 июля с 17.00 до 22.00 и 26 июля с 08.00 до 14.00 по наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Троицкого моста до наб. Кутузова, наб. Кутузова, Литейному пр. в направлении от Шпалерной ул. к Воскресенской наб., съезду с Воскресенской наб. на Литейный мост, съездам с Пироговской наб. на Литейный мост, Благовещенскому мосту, Троицкому мосту, Литейному мосту.

‼ Обращаем внимание, что уже закрыты для движения автотранспорта: Адмиралтейская наб., Адмиралтейский проезд, крайняя правая полоса Университетской наб. напротив д. 5, Галерная ул. и крайняя левая полоса Таможенного пер. в направлении к Университетской наб.

Для оптимизации транспортной обстановки в центре города будет обеспечен бесплатный проезд автотранспорта 24 июля с 16:30 до 22:30 и 26 июля с 07:30 до 14:30 по Западному скоростному диаметру (за исключением участка КАД (Север) – Белоостров и в обратном направлении). Подробности.

Кроме того, 26 июля с 07:00 до 17:00 в день проведения парада будет введён запрет сквозного проезда через Комплекс защитных сооружений (дамбу) в обоих направлениях.

Также 25 и 27 июля плановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов будет продлена до 06.00. Движение по ним может быть закрыто еще в течение 15 минут после их сведения.

Дополнительно вводятся ограничения движения в городе Кронштадт!

Подробная информация – на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТОВ ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ

В связи с подготовкой и проведением Главного Военно-морского парада закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту.

- 24 июля, с 16:30 до 22:00 трамваи маршрута №3 следуют: от к/ст «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Владимирскому пр., Колокольной ул., ул. Марата до к/ст «Улица Марата» (обратно: по Свечному пер., Лиговскому пр., Кузнечному пер.);

- с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля движение маршрута трамвая №3 закрыто.

Также 24 июля, с 16:30 до 22:00; и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Литейному мосту, Дворцовому проезду, Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной.

Троллейбусы следуют:

№1: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Гороховой ул. до к/ст «Адмиралтейский проезд» (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.);

№3: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал»;

№7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Гороховой ул. до к/ст «Адмиралтейский проезд» (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.);

№8: от к/ст «Троллейбусный парк №2» по Арсенальной ул., Минеральной ул., Кондратьевскому пр., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал»;

№10: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Ординарная улица»;

№11: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Ординарная улица».

Ко Дню ВМФ. Служба на флоте приучила к дисциплине