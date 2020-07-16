«Петербургские магистрали»: люди, транспорт, город. Новая выставка в Музее ГЭТ

Корпоративная газета Горэлектротранса «Петербургские магистрали» в 2020 году отмечает 75 лет. Юбилейный выпуск издания вышел в июне, а продолжает праздничный год выставка в Музее городского электрического транспорта. Экспозиция «“Петербургские магистрали”: люди, транспорт, город» знакомит с историей корпоративной газеты, продолжающей традиции периодических изданий, освещавших работу предприятия в разные годы XX века. «Петербургским магистралям» в самом широком смысле посвящён в этом году и конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Далёкое-близкое прошлое

Просматривая архивные номера, интересно узнать, как развивался электрический транспорт в Ленинграде и неизвестные широкому кругу тонкости производственного процесса. Выставка продемонстрирует, каким вопросам из жизни транспортников придавалось особое значение, что они попадали в корпоративную газету – главный источник информации во времена, когда не было соцсетей и такой оперативности в обмене мнениями.

На выставке представлены довоенные транспортные издания разных лет, среди них – «Варзовец», «Варзовец-леоновец», «Трамвайная искра», «Красная газета на городском транспорте». «Ленинградские», а затем и «Петербургские магистрали» ведут свою историю от газеты Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома «Ленинградский трамвай». Оригинал первого номера - от 1 июня 1945 года - хранится в Центральной городской публичной библиотеке им. Маяковского, а посетители Музея ГЭТ смогут увидеть его копию. Лёгкую ностальгию навевают «шапки» исторических номеров, размещённые на мостовом кране под потолком и как бы с высоты возраста «обозревающие» выставочное пространство.

Транспортная душа

Архивные издания дают представление о том, чем жило предприятие в разные периоды XX века, какие проблемы волновали работников. Редакция совместно со своими рабкорами поднимает вопросы обслуживания пассажиров, состояния подвижного состава, условий труда. Интересны не только темы, но и слог рабочих корреспондентов, которых активно привлекали к работе - одновременно и простой, и образный. Обращает на себя внимание, что о любимой технике авторы писали как о живом существе: «…шёл в хвосте прицепной вагон № 028, с виду красив, но душа его расшатана, <…> о болезни этого вагона многим вагоновожатым известно, - о чём не один раз писалось…», - сочувствует автор Л.Ф. Соловьёв.

Ведомственные издания дают представление и о кадровой работе, которой на предприятии уделялось большое внимание ещё на заре советской власти. Авторы пишут о семьях электротранспортников, о транспортных династиях, а дети работников даже привлекаются к работе над газетой. Так, в 1930 году газета «Коняшинец» критикует часть своих юнкоров за недостаточную активность в подготовке молодёжной рубрики: «За период до IX съезда ВЛКСМ нам нужно поднять качество странички на должную высоту. Это зависит от каждого комсомольца в отдельности, особенно от юнкоров. Пишите, на все вопросы через газету мы изживём наши недостатки, поможем выполнить пятилетку в четыре года».

«Детская» тема набирает обороты с 1954 года, когда открылся пионерский лагерь «Зарница». Газета регулярно рассказывает о здравнице - летом о том, как отдыхают дети работников Трамвайно-троллейбусного управления, а зимой и весной – о планах на новый сезон и о подготовке лагеря.

«Ленинградские магистрали», 26 августа 1977 года

Посетители выставки также смогут ознакомиться со статьями из различных популярных рубрик: «Наш город», «Земная орбита трамвая», «Техническая страница», «Спартаковец», «По следам наших выступлений», «Литературная страница» и других. Некоторые материалы могут быть интересны самому широкому кругу читателей, поскольку рассказывают о редких или экспериментальных моделях электротранспорта. Так, например, в сентябре 1977 года «Ленинградские магистрали» пишут о том, каким будет вагон ЛВС-80, к разработке которого приступили в Ленинграде. Также на выставке представлены маршрутные указатели, таблички, стенды по технике безопасности из фондов Музея городского электрического транспорта.

Экспозицию «“Петербургские магистрали”: люди, транспорт, город» можно будет посетить до 10 октября. До улучшения эпидемиологической обстановки осмотр возможен только из помещения депо, без захода в выставочный зал: у открытых дверей зала предусмотрена остановка всех экскурсионных групп.

Подробнее о порядке работы Музея ГЭТ в новых условиях можно прочитать здесь.