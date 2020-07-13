Привет, Олимпийский!

19 июля 40 лет назад в Москве торжественно открылась Олимпиада-80. Ленинград также принимал отдельные соревнования ХХII летних Олимпийских игр. В нашем городе, например, состоялось 7 футбольных матчей. По этому случаю трамваи Трамвайной столицы, как называли Ленинград 80-х, приоделись в олимпийскую «спортивную форму». В наши дни петербургский электротранспорт продолжает традиции поддержки крупных спортивных соревнований. Яркой страницей трамвайного лета-2018 стало обслуживание зрителей Чемпионата мира по футболу, а с 2004 года в дни открытия Игр на улицы Петербурга выходит знаменитый «Олимпийский трамвай».

Готовиться к Олимпиаде-80 в Трамвайно-троллейбусном управлении Ленгорисполкома начали задолго до Игр. Так, олимпийские объекты были включены в объём капитальных и ремонтных строительных работ ТТУЛ - и без того очень большой. Например, на Тучковой дамбе к Олимпиаде капитально отремонтировали трамвайные пути, на Наличной улице обустроили троллейбусное движение в оба направления, на площади Ленина уложили рельсы после строительства подземного пешеходного перехода, а на Большой Зелениной путевое хозяйство обновили после прокладки инженерных коммуникаций. Также был выполнен большой комплекс работ по благоустройству конечных станций: в ЦПКиО и на Старой Деревне, в Стрельне, у Варшавского вокзала, на Стремянной улице, улицах Кораблестроителей и Пограничника Гарькавого, проспекте Юрия Гагарина, в Порту, у больницы им. Мечникова и др.

Отдельное внимание уделили подготовке линейного персонала. С начала 1980 года на инструктажах для водителей были организованы лекции о достопримечательностях Ленинграда, его архитектуре и памятниках. В парках разместили специальные стенды с информацией об исторических, культурных, спортивных и других объектах, находящихся на маршрутах. Руководители отделов эксплуатации выступали перед коллективом с докладами о культуре обслуживания, делая акцент на подготовке подвижного состава, настроении и внешнем виде водителя, его отношениях с пассажирами. Также работников приглашали на беседы со специалистами общества «Знание». Особое внимание на этих встречах уделялось взаимоотношениям водителя и пассажиров с точки зрения психологии.

Выпуск газеты «Ленинградские магистрали» № 47 от 20.06.1980 г. Водитель Трамвайного парка Кировского района Ю.Г. Бортников. Выпуск газеты «Ленинградские магистрали» № 53 от 11.07.1980

Повышенная «олимпийская» нагрузка легла на трампарк им. Калинина (сейчас – Трамвайный парк № 5), чьи маршруты проходили или пересекали большинство олимпийских трасс, в том числе те, что вели к стадиону им. Кирова. Однако к тому времени «калининцы» не обслуживали стадион уже более двух лет, поэтому в районе спортивной арены были организованы специальные занятия с водителями, во время которых изучался путь следования вагонов, особенности и сложности маршрута.

«Ленинградцам и гостям Олимпиады-80 – отличное обслуживание»

В июле в трампарке им. Калинина был организован конкурс профессионального мастерства среди водителей и коллективов маршрутов, который прошёл под девизом «Ленинградцам и гостям Олипмиады-80 – отличное обслуживание». Условия конкурса были скорректированы под особые задачи. Если раньше на таких соревнованиях качеству экипировки, содержанию кабины и салона придавалось второстепенное значение, то теперь эти показатели вышли на первый план. За их выполнение начислялось наибольшее количество баллов, также в приоритете была грамотная работа с микрофоном по доведению до пассажиров информации о безопасности движения и достопримечательностях города. Кстати, состоянию систем трансляции при подготовке подвижного состава уделялось самое пристальное внимание: работу микрофонов и усилителей звука требовалось отладить безупречно.

Выпуск газеты «Ленинградские магистрали» № 52 от 08.07.1980 г.

В подготовке к Олимпиаде были задействованы все подразделения ТТУЛ, в первую очередь те, что отвечали за качество и безопасность перевозок. Движенцы заранее подготовили расчёты организации подвоза и вывоза зрителей со стадиона им. Кирова, подачи трамвайных поездов в ЦПКиО. Ревизоры отделений Службы движения на олимпийских трассах проверили и при необходимости заменили знаки режима езды и остановки, протестировали их освещённость. Были организованы дополнительные ревизорские посты для обеспечения контроля за движением электротранспорта в районах проведения спортивных мероприятий. За месяц до начала Олимпиады, во время футбольного матча на стадионе им. Кирова, была проведена генеральная репетиция для диспетчерского и линейного персонала: Служба движения ввела в действие один из вариантов плана подачи транспорта к этому важнейшему олимпийскому объекту. Результаты тренировки были тщательно изучены, а в план перевозок внесены необходимые коррективы.

На олимпийские трассы направлялись лучшие поезда, управляли которыми самые опытные и надёжные водители. А сами трамваи и троллейбусы были украшены различной олимпийской символикой.

Чертежи оформления «олимпийского» подвижного состава из архива Петербургского трамвайно-механического завода Выпуск газеты «Ленинградские магистрали» № 53 от 11.07.1980 г. Фотография Виктора Лаврова, transphoto.ru Фотография Виктора Лаврова, transphoto.ru

Вперёд, Россия!

Традиция украшать подвижной состав в честь Олимпийских игр получила продолжение в современном Петербурге. В 2004 году горожане приветствовали «Олимпийский трамвай», который вышел в рейс в день открытия Игр в Афинах. С тех пор «Олимпийский трамвай» поддерживал с петербургских магистралей наших спортсменов в Турине (2006 г.), Пекине (2008 г.), Ванкувере (2010 г.), Лондоне (2012 г.), Сочи (2014 г.), Рио-де-Жанейро (2016 г.), Южной Корее (2018 г.).

Специально оформленные троллейбусы и трамваи стали также своеобразной афишей Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Во время мирового первенства в ливрею мундиаля были «переодеты» 100 бортов. Благодаря этому задорную улыбку волка Забиваки видели от Купчино до Гражданки. Эмоции и яркие моменты футбольного лета-2018 сохранил «Трамвайный дневник Чемпионата мира» о работе официальных трамвайных маршрутов, обслуживающих зрителей матчей.

Напомним, что по итогам обслуживания Чемпионата мира генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта (UITP) Мохамед Мезгани направил в адрес Горэлектротранса и российских транспортников благодарственное письмо. По его оценке, именно слаженная работа транспорта стала основой успешного ЧМ-2018 в нашей стране. При подготовке к работе во время мирового первенства предприятием был востребован и «олимпийский» опыт 1980 года.