Безопасность пассажиров и работников Горэлектротранса взяла под контроль Росгвардия

Горэлектротранс усиливает меры безопасности пассажиров и работников предприятия. Согласно заключенному соглашению вневедомственная охрана берет под ежедневный круглосуточный контроль все трамваи и троллейбусы, осуществляющие перевозку пассажиров по маршрутам общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Теперь если от водителя трамвая или троллейбуса поступит сигнал тревоги о нештатной ситуации, на место незамедлительно прибудет патрульный наряд Росгвардии для пресечения противоправных действий.

Миссия петербургского Горэлектротранса - обеспечивать безопасное, быстрое, комфортное перемещение по Санкт-Петербургу. К безопасности трамваев и троллейбусов как вида транспорта добавился контроль за безопасностью поездки петербуржцев и работников Горэлектротранса со стороны Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом в Горэлектротрансе подчеркивают, что абсолютное большинство пассажиров электротранспорта культурной столицы ведут себя вежливо и предупредительно, уступают места родителям с детьми и пожилым людям, соблюдают правила пользования общественным транспортом. Вежливость и уважение пассажиров друг к другу, кондуктору и водителю позволяют сохранять дружелюбный настрой в салоне. Однако, к сожалению, полностью исключить случаи нарушения общественного порядка не всегда возможно. В частности, необходимость новой меры обусловлена резонансными случаями, когда конфликтные пассажиры или просто хулиганы нападали на кондукторов или проникали в кабину водителя.

В случае появления в транспорте провокатора или агрессивно настроенного пассажира, а также противоправных действий в адрес других пассажиров или работников Горэлектротранса, водитель сможет вызвать патрульный наряд, который прибудет на место за несколько минут.