День бережливого производства научил экспертов искусству командной работы

Взглянуть на производственный процесс с необычного ракурса и применить новый опыт в рамках своих трудовых обязанностей – такая задача была поставлена перед участниками деловой игры «Фабрика процессов». Впервые подобный тренинг для своих коллег эксперты по бережливому производству ГЭТ организовали собственными силами и с учётом специфики работы предприятия с многотысячным коллективом.

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Деловую игру предварила дискуссия: программа развития производственной системы в Горэлектротрансе действует уже несколько лет, и наработанный за это время опыт требует осмысления. Эксперты сравнили бережливое производство с искусством, которым надо вдохновиться, при этом отметили, что такая работа требует дополнительных временных затрат, дополнительной системы мотивации работников, а также закрепления обязанностей за конкретными специалистами.

В данный момент экспертами по бережливому производству являются представители всех структурных подразделений предприятия: трамвайных и троллейбусных парков, служб и отделов, специалисты самых различных профилей. Тренинг воссоздавал в миниатюре производственный процесс, в рамках которого случайным образом были распределены роли – начальника производства, экономиста, заведующего складом, операторов сборочной линии. В течение трёх туров команды экспертов должны были определить слабые места «производства», улучшить экономические показатели «предприятия», сократить непроизводительные потери, повысить эффективность труда и обойти прямых конкурентов на рынке.

Сотрудники, принявшие участие в деловой игре, отметили, что она позволила на простом примере оценить роль командного взаимодействия при решении оперативных задач.