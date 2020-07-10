1,2 миллиона пассажиров за полгода оплатили проезд банковскими картами

Количество транзакций по банковским картам в петербургских трамваях и троллейбусах выросло на 77%, если сравнивать первые полугодия 2019 и 2020 гг. Горэлектротранс отмечает рост популярности такого способа оплаты проезда, даже несмотря на снижение пассажиропотока из-за сложной эпидемиологической обстановки весной этого года.

Наиболее показательны результаты января и февраля. Так, за первый месяц этого года оплатили проезд банковскими картами 235 тыс. пассажиров электротранспорта (в январе 2019 г. – 86 тыс.); в феврале таким способом воспользовались 243 тыс. человек (годом ранее – 92 тыс.). Положительная динамика продолжилась даже в период ограничительных мер: так, в мае прирост составил 23%, а в июне – 47%. Всего за первое полугодие 2020 года банковскими картами оплатили проезд более 1,2 млн. пассажиров. В том числе с использованием Единой кары петербуржца и карты МИР.