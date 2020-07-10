Музей городского электрического транспорта возобновит работу 15 июля

Начиная с 15 июля снова можно будет прогуляться по старинному Василеостровскому трамвайному парку, где собрана уникальная коллекция трамваев и троллейбусов разных лет. Музей городского электрического транспорта на Среднем пр. В.О., 77 открывает двери для посетителей в группах до 5 человек.

Музей городского электрического транспорта возвращается к стандартному графику работы – со среды по воскресенье, с 10 до 18 часов (понедельник и вторник – выходные дни). Однако посещение будет вестись в ограниченном режиме. На территорию исторического трамвайного депо будут допускаться группы до 5 человек, только с экскурсионным обслуживанием по записи: на 10:00, 12:15, 14:30, 16:45. Телефоны для записи: (812) 244-18-20, доб. 4908, (812) 321-54-05, (812) 321-98-91.

Посетители допускаются в помещение музея только при наличии гигиенической маски и перчаток. Каждые два часа музей будет закрываться на проведение санитарной обработки – в 12:00, 14:00 и 16:00.

Временно салоны подвижного состава будут закрыты, можно полюбоваться историческим транспортом снаружи, сфотографировать его. На бортах трамваев и троллейбусов размещены QR-коды, которые ведут на подробную информацию об экспонатах.

Стоимость входного билета (с учётом экскурсионного обслуживания):

· Полный – 400 р.

· Льготный – 150 р.