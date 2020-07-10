Горэлектротранс возобновляет работу ещё шести маршрутов с 13 июля

В связи с ростом пассажиропотоков петербургский Горэлектротранс возобновляет работу ещё шести маршрутов трамваев и троллейбусов в разных частях города с 13 июля. На линии снова будут работать трамваи №№ А и 41, троллейбусы №№ 1, 21, 24, 36.

Также с 13 июля продлевается время работы трамваев и троллейбусов. До ввода ограничительных мер маршруты заканчивали работу в 23 часа. Начиная с понедельника, наземный электротранспорт будет завершать работу так же, как до ограничений.

Напомним, на этой неделе петербургский Горэлектротранс возобновил работу двух маршрутов и вывел дополнительный подвижной состав на двадцать маршрутов.

После 13 июля останутся временно закрытыми: трамвай №56, троллейбусы №№ 28, 33, 42.

С 1 июня восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге

С 29 мая по 30 июня активировать восстановленный ресурс можно на любой станции метрополитена в автоматах или кассах, а также в автоматах в 50 отделениях Сбербанка.

Льготный билет, действующий только на наземном транспорте, можно активировать в любом пункте продаж Организатора перевозок с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

Подробная информация - на сайте Администрации Санкт-Петербурга, Петербургского метрополитена и Организатора перевозок.

На предприятии временно ограничен личный приём граждан

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на предприятии временно прекращён личный приём граждан.

Вы можете обратиться в письменной форме:

оставить сообщение через форму обратной связи «Написать нам письмо» на главной странице сайта;

на главной странице сайта; воспользоваться Почтой России: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, дом 15, СПб ГУП «Горэлектротранс».

Телефон горячей линии: +7 (812) 600 - 44 - 00

Горэлектротранс напоминает о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте

Уважаемые пассажиры! Петербургский Горэлектротранс напоминает о необходимости использования средств индивидуальной защиты при проезде на трамваях и троллейбусах.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга, в целях нераспространения коронавирусной инфекции все граждане обязаны использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, а также средства индивидуальной защиты рук - одноразовые перчатки.