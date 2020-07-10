Сквер около Трамвайного парка №8 стал Ленинградским

Все вагоны, ежедневно выходящие из Трамвайного парка №8 на проспекте Стачек, теперь проезжают мимо Ленинградского сквера. Такое название на днях присвоено зелёной зоне вдоль выезда из трампарка. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает официальный сайт городского Правительства.

У памятника Блокадному трамваю №12 на проспекте Стачек новый ориентир: теперь любители транспортной истории будут искать его в Ленинградском сквере. Название для зеленой зоны, присвоенное к тому же в год 75-летия Великой Победы, напрашивалось само собой, подмечает член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев:

В сквере находится памятник трамваю, работавшему в блокаду в Ленинграде: вагон МС завода «Красный путиловец» (ныне – «Кировский завод»), там же, по соседству стоит памятник танку, который на этом же заводе выпускался, то есть это память о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, дань уважения их подвигу. Как раз в Кировском и Красносельском районах многие улицы носят имя защитников Ленинграда.

Памятник Блокадному трамваю был торжественно открыт на проспекте Стачек в честь 100-летия петербургского трамвая в 2007 году. Он стал подарком городу к юбилейной дате и благодарностью современных транспортников ленинградским трамвайщикам, чей героизм позволил сохранить пассажирское движение в блокаду. Идея установки памятника Блокадному трамваю принадлежит Михаилу Сороке – начальнику Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы Великой Отечественной войны. Легендарный «Моторный Стальной» стоит на постаменте, на окнах вагона размещена военная фотохроника. Сюда приходят все поколения горожан почтить память героев Ленинграда. «Командир блокадного трамвая», как называли Михаила Сороку, эти события уже не застал. Однако в нашем городе не забывают человека, благодаря которому в городе появился памятник Блокадному трамваю.