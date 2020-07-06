Золотой фонд предприятия – трудовые династии

Коллектив Горэлектротранса всегда был и остается коллективом людей, искренне любящих и уважающих свою работу. Абсолютное большинство тружеников старейшего транспортного предприятия вросли корнями в отрасль ГЭТ, владеют глубокими знаниями и по-настоящему преданы делу. Подтверждением этому служат трудовые семейные династии, которые можно найти почти в каждом подразделении. В честь Дня семьи, любви и верности вспоминаем интересные семейные истории.

Дети тянутся за успехами родителей. Так, водитель Троллейбусного парка №6 Павел Соколов с детства смотрел на отца и определился со специальностью: «Я приходил к нему на троллейбус, катался вместе с ним. Отец мне всё показывал, рассказывал, а я изучал. И уже тогда я решил, что это станет моей профессией».

Ветеран труда Александр Николаевич Лабезов стал основателем рабочей династии в Аварийно-восстановительной службе: в АВС работал его зять, а теперь и внуки – Андрей и Сергей Калашниковы.

А у Галины Богомоловой из Трамвайного парка №5 в трудовой династии – кондуктора, водители, нарядчики, начальники маршрутов: «Мужа встретила тоже там, мы учились вместе в одной группе. Когда появился ребенок, я стала работать на разных маршрутах, мы менялись сменами со свекровью: неделю утром, неделю вечером».

Случаи, когда спутников жизни встречают среди коллег, конечно же, не единичны. Есть свои плюсы: проще понять друг друга, например, непростой рабочий график. За внешней обыденностью общественного транспорта скрывается круглосуточный труд тысяч людей по обеспечению бесперебойной работы крупнейшего предприятия с развитой инфраструктурой. «Как раз семейной паре в нашем деле работается лучше всего. Мы друг друга понимаем, считайте, с полуслова. А самое главное, представляем, каково это – вставать в полтретьего ночи, чтобы отработать смену на трамвае, вернуться и ещё делать дела по дому», - объясняла Яна Данилова из Трамвайного парка №1 секрет гармонии в своей семье.

Каждый год на предприятии рождаются новые семьи. У молодожёнов петербургского Горэлектротрансе даже появилась добрая традиция: отправиться на троллейбусе в ЗАГС. Сменили свадебный лимузин на свой любимый транспорт водитель троллейбуса Владислав Котов и диспетчер Анна Перминова, водители Александр Макаров и Ирина Белик, помощника директора Троллейбусного парка №3 по безопасности дорожного движения Мария Элиасштам и водитель Андрей Крылов.

Свидетелями ещё одной красивой истории стали гости праздника в честь 80-летия троллейбуса на Дворцовой площади. Предложение руки и сердца своей девушке прямо со сцены экспромтом сделал курсант Военно-морского политехнического института: с избранницей он познакомился в троллейбусе №10.