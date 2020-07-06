Денис Минкин встретился с кондукторами и водителями Троллейбусного парка №1

Директор Горэлектротранса призвал линейных работников со срочными вопросами по улучшению производственного процесса обращаться к нему напрямую. То же самое касается безотлагательных вопросов обеспечения социально-экономической стабильности коллектива. Для этого можно воспользоваться телефоном прямой связи «работник-руководитель» или записаться на личный прием.

В таком же формате открытого диалога 3 июля прошла встреча Дениса Минкина с водителями и кондукторами Троллейбусного парка №1. По мнению директора предприятия, именно прямой разговор без дополнительных формальностей позволяет быстро решать насущные проблемы коллектива, что особенно важно при работе в условиях нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Первым пунктом на встрече обсудили тему оплаты труда и выплату компенсаций кондукторам. Их зарплата в известной степени зависит от пассажиропотока, а он существенно снизился из-за ограничительных мер. Поэтому в Горэлектротрансе издан приказ о вознаграждении стимулирующего характера кондукторам за фактически отработанное время в период с 4 апреля по 30 июня. Также работников парка волновали состав и безвредность дезинфицирующих растворов для обработки подвижного состава. Напомним, что сейчас дезинфекция проводится собственными силами с соблюдением всех правил и норм безопасности. Кондукторам-участникам встречи предложили убедиться в этом лично, ознакомившись с технологией обработки салона на базе своего парка.

Не меньшей популярностью в Троллейбусном парке №1 традиционно пользуются темы перспективного развития предприятия. Среди них в этот раз затронули автоматизацию диспетчерского управления, расширение маршрутной сети, продление троллейбусных линий. Водители интересовались, поедут ли троллейбусы по продленному проспекту Ветеранов к новому жилому кварталу «Солнечный город». Денис Минкин подтвердил намерения Горэлектротранса продлить маршрут №46 для обслуживания жителей новостроек.