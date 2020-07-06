Изменения в работе маршрутов трамваев и троллейбусов в июле

В связи с ростом пассажиропотока в начале июля петербургский Горэлектротранс усиливает работу на двадцати маршрутах городского электротранспорта.

С 6 июля возобновлена работа маршрутов трамвая №57 и троллейбуса №34.

С 6 июля дополнительный подвижной состав выводится на следующие маршруты:

- трамваев: №№ 20, 23, 24, 27, 36, 45, 49, 52, 57, 58;

- троллейбусов: №№ 9, 11, 31, 38.

С 7-8 июля дополнительный подвижной состав выводится на следующие маршруты:

- трамваев: №№ 19, 48, 52, 60, 100;

- троллейбусов: № 6.

Напомним, с 30 марта в связи с нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановкой электротранспорт перешёл на работу по специальному графику. Временно не действуют маршруты:

- трамваев: №№ А, 41, 56;

- троллейбусов: №№ 1, 21, 24, 28, 33, 36, 42.

! Наземный транспорт (трамвай, троллейбус) работает до 23:00

С 1 июня восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге

С 29 мая по 30 июня активировать восстановленный ресурс можно на любой станции метрополитена в автоматах или кассах, а также в автоматах в 50 отделениях Сбербанка.

Льготный билет, действующий только на наземном транспорте, можно активировать в любом пункте продаж Организатора перевозок с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

Подробная информация - на сайте Администрации Санкт-Петербурга, Петербургского метрополитена и Организатора перевозок.

На предприятии временно ограничен личный приём граждан

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на предприятии временно прекращён личный приём граждан.

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Телефон горячей линии: +7 (812) 600 - 44 - 00

Горэлектротранс напоминает о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте

Уважаемые пассажиры! Петербургский Горэлектротранс напоминает о необходимости использования средств индивидуальной защиты при проезде на трамваях и троллейбусах.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга, в целях нераспространения коронавирусной инфекции все граждане обязаны использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, а также средства индивидуальной защиты рук - одноразовые перчатки.