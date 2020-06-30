Конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» достиг экватора

«Петербургские магистрали» и электротранспорт, который уже больше века задает ритм городской жизни. Рассуждают на эту тему участники VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Юные художники в первый месяц конкурса нарисовали несколько десятков картин. Для новых участников время ещё есть: по традиции, работы принимаются до 31 июля включительно.

Почти каждая детская работа содержит в себе неожиданный взгляд на привычные вещи. Самому младшему участнику конкурса на данный момент – четыре года и он, например, придумал «трамвай на небесном электричестве». Двухэтажный троллейбус везёт болельщиков на футбол: такой сюжет предложил другой участник (видимо, в ожидании Чемпионата Европы, а, может быть, вспоминая двухэтажные экспериментальные троллейбусы ЯТБ). Ребята постарше рисуют вполне реалистичные изображения: тут и музейный трамвай МС, и современный трёхсекционный вагон. Также дети часто посвящают свои работы Году памяти и славы и изобразили подвижной состав с символикой 75-летия Великой Победы.

Рисунок участницы 2016 года Ксении Кузнецовой

По доброй традиции самые лучшие рисунки украсят борта трамваев и троллейбусов. Это самая почетная для юных художников награда за участие в конкурсе. В этом году приём работ осуществляется в электронном виде (требуется сфотографировать рисунок чётко и ровно; желательно - отсканировать). Оригинал необходимо сохранить – он понадобится для организации выставки. Формат выставки и награждения победителей будет зависеть от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки.

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ длится с 1 июня до 31 июля 2020.

Подробно – о порядке предоставления работ и положении о конкурсе

Сайт конкурса детских рисунков "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве"