«Петербургские магистрали»: юбилейный выпуск за июнь

В июньских «Петербургских магистралях» побываем с ветеранами Горэлектротранса на параде «Трамвай Победы» 24 июня, проедем по продленной трассе «десятого» маршрута, обсудим с молодежью предприятия обновление системы кадрового резерва.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков открывает первый летний выпуск, поздравляя коллектив Горэлектротранса с 75-летием корпоративной газеты. «Петербургские магистрали» собрали вместе друзей издания на страницах праздничного номера. Присоединяемся к добрым словам и желаем газете процветания, неравнодушных авторов и любознательных читателей!

«Поехали!». Горэлектротранс и ООО «Транспортная концессионная компания» приступили к совместному использованию трамвайных путей на Ириновском проспекте.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов спел с ветеранами Горэлектротранса «Волховскую застольную» на параде «Трамвай Победы» 24 июня. Трамвайный парад в честь Года памяти и славы вошел в официальную программу празднования 75-летия Великой Победы в рамках общегородских мероприятий.

Конкурс по результатам внедрения бережливого производства в 2020 году стартовал! До 1 сентября Служба технической политики собирает презентации по достигнутым результатам подразделений и служб.

Систему обновления кадрового резерва директор предприятия Денис Минкин обсудил с Молодежным советом, а работники ГЭТ ко Дню молодежи приняли участие в #GETlucky-опросе: «Когда я чувствую себя счастливчиком».

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