Кирилл Поляков поздравил «Петербургские магистрали» с 75-летием

Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю вас с 75-летием корпоративной газеты «Петербургские магистрали».

Глубоко символично, что приказ по Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорисполкома о создании официального печатного органа ТТУЛ был издан 11 мая 1945 года. Всего на второй день после окончания Великой Отечественной войны! А уже 1 июня увидел свет первый номер издания. Коллектив предприятия, измученный и обескровленный в блокаду, нашёл силы и средства для выпуска газеты, несущей живое слово на линию, в парки, службы, депо, мастерские. Это говорит о том, какое большое значение имеет направляющая и объединяющая сила производственной журналистики.

За 75 лет изменялись название газеты, формат, тираж и периодичность издания. Но главными героями на его страницах всегда оставались Люди труда: водители, кондуктора, энергетики, путейцы, движенцы, бригады аварийных служб, работники депо и многие другие – все те, кто непрерывно обеспечивают работу городского электрического транспорта. Неизменный интерес у читателей вызывают и материалы на исторические темы. Их высокий уровень задал ещё в советские годы главный редактор Я.Г. Годес, чьи публикации до сих пор продолжают пользоваться интересом у широкого круга читателей.

За время своего существования «Петербургские магистрали» стали для сотрудников Горэлектротранса верным ориентиром в их повседневной профессиональной деятельности, частью корпоративной культуры, трибуной для работников, эффективным инструментом обратной связи. А это, в свою очередь, способствует формированию благоприятного микроклимата на предприятии, коллектив которого насчитывает около 12 тысяч человек. Кроме того, немаловажное значение имеет газета для популяризации профессий отрасли ГЭТ и формирования кадрового резерва.

Желаю «Петербургским магистралям» творческих успехов, благодарных читателей и дальнейшего развития!

Председатель Комитета по транспорту К.В. Поляков