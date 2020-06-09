Информация о завершении опроса об оценке условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге

29 июня 2020

Завершился опрос об оценке условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, размещенный на главной странице Инвестиционного портала Санкт-Петербурга http://spbinvestment.ru/ 09.06.2020.

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