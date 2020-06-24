Судьба блокадника и солдата. К 95-летию Бориса Лермана

24 июня исполнилось 95 лет одному из старейших работников Горэлектротранса - Борису Лерману. В его биографии тесно переплелись блокадная юность, труд на оборонных заводах, война с фашистами, работа на транспорте. Несмотря на почтенный возраст, Борис Иосифович до сих пор принимает участие в жизни города и родного предприятия. Чтобы быть в курсе новостей коллектива - читает газету «Петербургские магистрали». Приходит на праздники в Музей городского электрического транспорта и сам с радостью принимает гостей. Накануне представители ГЭТ побывали дома у ветерана, поздравили с юбилеем и подарили модель троллейбуса ЯТБ-1, на котором Борис Иосифович начинал свою службу в Трамвайно-троллейбусном управлении 71 год назад.

Во время праздничной встречи Борис Лерман расспросил своих коллег о том, чем живёт сейчас Троллейбусный парк № 1, поделился своими воспоминаниями о работе на линии, рассказал, какими высокими были в то время требования, связанные с качеством обслуживания пассажиров. Также юбиляр показал работникам парка свои военные фотографии, документы, награды и другие семейные реликвии. С сегодняшнего дня достойное место в их ряду заняла модель троллейбуса ЯТБ-1 – любовь к своей первой машине Борис Лерман сохранил на всю жизнь. Сейчас оригинальный ЯТБ-1 считается самым знаменитым и узнаваемым экспонатом Музея городского электрического транспорта, участвует в различных городских мероприятиях, и ветеран до сих пор встречается с ним как со старым другом.

Выслушав поздравление и приняв подарки, Борис Иосифович дал в свою очередь напутствие нынешним работникам Горэлектротранса: «Желаю вам быть честными и добросовестными, как мы в своё время, а самое главное – заботиться о пассажирах! Этот вопрос всегда был главным на наших совещаниях. Помню, даже был случай: инвалид жаловался, что далеко отодвинули остановку на проспекте. Так начальник Службы движения Новиков лично со мной пошёл к нему домой, чтобы объяснить, почему невозможно сделать по-другому! А ещё пожелаю выпускать на линию побольше троллейбусов, усилить движение этого вида транспорта и соблюдение расписания».

Б.И. Лерман и слесарь Троллейбусного парка № 1 Юрий Афанасьев

Борис Лерман приехал в Ленинград из Белоруссии, где рос в небогатой семье с десятью детьми. Поступил в ремесленное училище, однако учёбу в самом начале прервала война. Вместе с товарищами Борис Иосифович строил укрепления на Лужском оборонительном рубеже, возводил доты в районе Средней Рогатки, а также ловил в составе патрулей диверсантов-ракетчиков на улицах Ленинграда. Как вспоминает Борис Иосифович, один из таких шпионов был пойман у трамвайного парка им. Володарского (сейчас Трамвайный парк № 7): «И вот однажды во время патрулирования я увидел в кустарнике возле трамвайного парка подозрительного мужчину, и сразу закричал, позвав милиционера и остальных ребят. Все бросились на него, а милиционер с наганом в руке закричал: «Руки вверх!» Схватили его и увели в дежурную часть, а нас отпустили домой, и что было дальше, нам не сказали».

Одни из самых тяжёлых воспоминаний Бориса Лермана о блокадных буднях связаны с практически полной остановкой в Ленинграде трамвайного движения к 8 декабря 1941 года. Юноша был прикреплён к столовой завода «ЛОМЗ», путь к которой от дома занимал 24 трамвайные остановки. После того как трамваи встали, эта ежедневная дорога стала занимать у него…8 часов: 4 часа туда и 4 - обратно. «Смертность увеличивалась с каждым днём, морозы крепчали, а народ слабел и умирал. Слабели и мы, ремесленники, особенно я - из-за длительной ходьбы. И уже был не в состоянии проделать этот путь, тем более в такие морозы - ноги начали слабеть», - вспоминает Борис Иосифович. Уже после войны, вернувшись в Ленинград, в дни начала и окончания блокады Борис Лерман вновь отправлялся пешком от Верейской улицы до проспекта Обуховской Обороны - в память о страшных блокадных буднях.

Чудом избежав голодной смерти, возобновление трамвайного движения 15 апреля 1942 года Борис Лерман уже не застал: был эвакуирован. В эвакуации трудился на оборонных заводах (на одном из них, под Москвой, общался с легендарным авиаконструктором Туполевым), а в 43-м году был призван в Красную армию. В составе 9-го отдельного гвардейского мотоциклетного Бранденбургского ордена Красной Звезды батальона 11 гвардейского танкового корпуса Борис Лерман освобождал концлагерь в Польше, штурмовал Зееловские высоты, брал Берлин и Имперскую канцелярию. Оставил надпись на стене Рейхстага, и даже, по его словам, оказался запечатлён на знаменитой картине известного баталиста П.А. Кривоногова «Капитуляция немецких войск в Берлине 2 мая 1945 г.». Награждён орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны, боевыми медалями «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» (всего более 20 медалей), памятным знаком ветерана 1-й гвардейской Краснознамённой танковой армии, нагрудным знаком ветерана 11-го гвардейского танкового Прикарпатско-Берлинского Краснознамённого и ордена Суворова корпуса.

Б.И. Лерман отдаёт честь старшим офицерам. Германия, окраина Дрездена, дер. Клоче. 1946 год

Послевоенная жизнь Бориса Иосифовича Лермана была связана с Трамвайно-троллейбусным управлением Ленгорисполкома: в 1949 году он стал водителем первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1, затем работал ревизором в Службе движения. Интересно, что объявление о наборе водителей вчерашний фронтовик услышал по радио, когда лежал у себя дома, с трудом привыкая к мирной жизни: «Слушаю радио, как вдруг объявляют, что троллейбусный парк набирает в группу учеников-водителей троллейбусов с выплатой стипендии 300 рублей в месяц, и принимаются только лица до 35 лет, имеющие шофёрские права. Тут уже я посчитал, подхожу по всем параметрам. Быстро, по-солдатски, в своей солдатской форме помчался на троллейбусе на Сызранскую 15. Так я стал водителем троллейбуса и, должен сказать, что неплохим, одним из лучших».

О своей жизни, на которую пришлись великие и драматичные события XX века, Борис Иосифович Лерман рассказал в воспоминаниях, которые озаглавил «Судьба блокадника и солдата». В год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады эти воспоминания по инициативе Горэлектротранса были переданы Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, и в настоящее время входят в раздел «Память о Великой Победе».