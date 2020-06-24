День молодежи: #GETtheCITY - заполучи город!

На фото: Молодежь Горэлектротранса на Аллее экологически чистого транспорта,

заложенной к 111-летию трамвая и 155-летию конки

Ко Дню молодежи Горэлектротранс публикует фотообзор «Заполучи город» или #GETtheCITY. Яркими будни городского транспорта делает петербургская молодежь: дружелюбные, жизнерадостные и активные работники предприятия и, конечно, пассажиры. Приглашаем прогуляться вместе с ними по петербургским магистралям в праздничной фотоподборке.

Также молодые специалисты петербургского Горэлектротранса в преддверии Дня молодежи рассказали о своём идеальном рабочем дне в рамках опроса: «Когда я чувствую себя счастливчиком».

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