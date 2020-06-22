24 июня в Петербурге прошёл парад «Трамвай Победы»

Трамваи военных лет вышли в торжественный рейс по маршруту памяти – от Васильевского острова до знаменитой «Блокадной подстанции» на Фонтанке. В трамвайном параде приняли участие ветераны петербургского Горэлектротранса, которые проехали по центру Петербурга под аккомпанемент праздничного трамвайного звона и гармони. Перед отправкой трамвайной колонны они спели хором «День Победы». В пути ветеранов предприятия поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который вместе с ними доехал до площади Белинского и возложил цветы к мемориальной доске в честь подвига ленинградских трамвайщиков, установленной на здании подстанции.

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Парад «Трамвай Победы», организованный Горэлектротрансом при поддержке Комитета по транспорту, напоминает об энергии, электрической и человеческой, которая не дала погибнуть Ленинграду и приблизила День Победы.

«Ленинградский трамвай – тоже герой блокадных дней. Он был не просто городским транспортом. Трамваи доставляли боеприпасы на передовую, когда фронт подошел вплотную к городу, на них возили грузы, муку на хлебозаводы. На трамваях-«американках», переоборудованных под санитарные, везли в госпиталь раненых бойцов», - напомнил Александр Беглов.

Губернатор Александр Беглов возлагает вместе с ветеранами Горэлектротрнса цветы к Блокадной подстанции

В состав трамвайной колонны вошли 5 вагонов. В том числе, пассажирские МС, ЛМ-33 и грузовой трамвай. Все они - участники блокады. Это трамваи довоенного выпуска, которые работали в Ленинграде во время войны.

Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин отметил, что в трамваях той эпохи сохраняется дух непобеждённого города: «То, что происходило в те дни - это, конечно, реальный героизм, абсолютно сопоставимый с героизмом на линии фронта. Трамваи работали так же, как танки на фронте. И сегодня они важные участники общегородского парада. Трамвай такой же символ блокадного города, как закамуфлированные купола Исаакиевского собора; спрятанный под маскировку Смольный; как люди, стоящие с карточками в очереди; как женщины, которые черпают воду на Неве из проруби. Ленинградцы, выводившие не линию блокадные трамваи, стоят в одном ряду с героями-воинами. Нет в мире примеров подобного героизма. И, дай Бог, не будет».

Директор Горэлектротранса Денис Минкин дарит губернатору Санкт-Петербурга модель блокадного троллейбуса ЯТБ-1

Парад «Трамвай Победы» состоялся в рамках межрегиональной художественной акции «Кабель жизни», приуроченной к Году памяти и славы. Главным смысловым ядром юбилейной акции стал немой свидетель исторических событий - фрагмент электрического кабеля со дна Ладожского озера. Он объединяет вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу. В Петербурге эта тема раскрывается через работу трамвая и историю «Блокадной подстанции» на Фонтанке.

Благодаря прорыву энергетической блокады удалось расширить трамвайную сеть. До этого – для возобновления трамвайного движения 15 апреля 1942 года - Ленинграду пришлось справляться собственными силами. С апреля по июнь 42-го последовательно заработали семь маршрутов. Ещё три удалось запустить в ноябре – после того, как в блокадный город пришла электроэнергия с Волховской ГЭС, по тому самому «Кабелю жизни», проложенному по дну Ладожского озера.

Добавим, что один из блокадных трамвайных маршрутов пролегал мимо Дома Красной Армии на пр. Володарского (ныне – Литейный пр.), при котором в те годы был организован Ленинградский фронтовой красноармейский цирк. Символично, что в наши дни Блокадная подстанция находится в ведении Большого Санкт-Петербургского цирка.