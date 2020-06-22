Работа электротранспорта в центре города 24 июня

В связи с проведением торжественного парада войск 24 июня, с 08:00 до 13:00, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту.



Троллейбусы следуют:



№1: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул.,Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская улица»;



№5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;



№7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст «Новгородская улица»;



№10: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Ординарная улица»;



№11: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Ординарная улица»;



№17: от к/ст «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);



№22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица».