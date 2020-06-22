Опрос ко Дню молодёжи: «Когда я чувствую себя счастливчиком»

#GETlucky

Праздник молодёжи может назвать своим существенная часть коллектива предприятия: средний возраст водителей трамвая и троллейбуса составляет 40 лет, а пятая часть работников - люди в возрасте до 35-ти. На предприятии действуют «Положение о наставничестве» и «Положение о молодом специалисте», предусматривающие оказание помощи в освоении профессии, предоставление ряда бонусов и льгот. Помимо работы есть спортивная и культурная жизнь, действует Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». О своем идеальном рабочем дне в преддверии Дня молодёжи рассказывают активные и перспективные работники Горэлектротранса и отвечают на вопрос, когда они чувствуют себя счастливчиками.

Анастасия Потапова, слесарь-электрик Троллейбусного парка №1

Я счастливчик, потому что я люблю свою работу. Да-да, именно так! Каждый день, когда иду на работу, всегда есть приятные ощущения, что сегодня может быть что-то новое или же, как бывает, помогу очередному водителю. Вообще, работать в троллейбусном парке очень интересно, иногда бывает сложно, но это лишь временные трудности, которые мне помогает преодолевать мой любимый коллектив! Невозможно описать словами, как повезло с коллегами, очень много интересных и весёлых людей, которые зачастую приходят на помощь. Также невозможно передать, как я им за это благодарна, всем-всем, с кем работаю бок о бок!

Игорь Скударнов, водитель Трамвайного парка № 7, лауреат и призёр различных литературных конкурсов

Часто во время сильного дождя я вижу вдалеке бегущих на мой трамвай пассажиров, и когда я дожидаюсь их, промокших, но радостных - я чувствую себя по-настоящему счастливым!

Алёна Царёва, водитель Троллейбусного парка № 6

Я чувствую себя счастливой, когда проезжаю по городским улицам рано утром, наблюдая рассвет. Мало пассажиров и машин, утренняя прохлада – красота! И подъём в 4 утра совсем не пугает. К тому же у меня приличная оплата труда, большой отпуск и коллеги, с которыми точно не соскучишься, поэтому я счастлива и очень люблю свою работу!

Алексей Баринов, начальник сектора регламентации бизнес-процессов отдела реинжиниринга бизнес-процессов Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций

Я чувствую себя счастливчиком потому, что имею возможность участвовать в важнейшей составляющей обеспечения жизни Санкт-Петербурга. Городской электрический транспорт существует уже более ста лет, и в течение всего этого времени играет незаменимую роль для горожан и многочисленных туристов, без трамвая и троллейбуса невозможно представить себе улицы нашего города. Достаточно взглянуть на фотографии петербургских улиц с начала двадцатого века и до наших дней. К тому же в наше время, когда личный автомобиль перестал быть роскошью, вопросы городской экологии становятся наиболее острыми и развитие электротранспорта и технологий, связанных с ним, помогает успешно решать проблемы с загрязнённостью городского воздуха. Приятно осознавать себя частью такой сферы жизни, которая с одной стороны имеет вековые традиции, а с другой - постоянно развивается и использует новейшие технологии.

Сергей Панюков, водитель Троллейбусного парка № 1

Я чувствую себя счастливчиком, потому что обожаю свою работу. На ней я чувствую себя нужным обществу. Да, она сложная, но в этом и заключается её прелесть. Представьте, что у вас есть две дороги - одна, основная, внизу, а другая, контактная сеть, сверху, и уследить нужно за обеими. Также приходится следить и за бабушками с дедушками, и за маломобильными пассажирами, а в ответ от них можно получить улыбки :) Каждый новый день никогда не похож на предыдущий, нет пресловутой офисной рутины. Также у нас на маршруте № 41 шикарный коллектив, где каждый готов помочь любому, если возникли трудности.

Елена Голованова, мастер 1-го района тяговых подстанций Энергохозяйства

Я чувствую себя счастливчиком, когда прихожу на свою работу. У меня есть много оборудования распределительных устройств подстанций, послушно выполняющего свои обязанности каждый день. Ведь именно благодаря этим многочисленным умным шкафчикам трамвай и троллейбус отправляются каждое утро в свой путь по улицам нашей Северной Венеции. И так здорово ощущать свою причастность к этому!