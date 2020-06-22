Денис Минкин обсудил с молодёжью обновление системы кадрового резерва

Корпоративный дух – это важный вопрос. Такой подход задал тон первой встрече директора Горэлектротранса Дениса Минкина с Молодёжным советом Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». В преддверии Дня молодёжи на предприятии обсудили новый взгляд на систему подготовки кадрового резерва. Денис Минкин выразил надежду, что вовлечённые в общественную жизнь молодые специалисты в первую очередь составят костяк перспективного кадрового резерва. А опыт корпоративного туризма ГЭТ директор предприятия предложил развить в регулярное направление деятельности Молодёжного совета.

Знакомство с членами Молодёжного совета Денис Минкин начал с обсуждения кадровой политики. Вывести её на качественно новый уровень можно, обеспечив со стороны администрации предприятия гарантии карьерного роста для участников кадрового резерва. Например, предоставить перспективной молодёжи приоритет при закрытии вакансий на вышестоящие должности.

«У нас контингент разный работает, есть ребята, которым не всё равно, готовые вкладывать в предприятие, развивать его, переживать за его дальнейшую судьбу. Мы не только занимаемся общественной деятельностью, но еще и общаемся с теми, кому интересно, чтобы наше предприятие дальше развивалось, узнаём какие-то насущные проблемы внутри коллективов, между подразделениями», - откликнулся водитель Троллейбусного парка № 1 Евгений Лозовой.

Директор Горэлектротранса Денис Минкин уверен, что диалог с молодёжью получится и в рамках производственных отношений, и с точки зрения общественной жизни: «Общаться по поводу улучшения деятельности, связанной с каждодневной нашей работой - это стратегическая цель, она понятна и очень важна. Для этого нужны нормальные регулярные производственные отношения со всеми подразделениями. Я их налаживаю, вы это довольно быстро почувствуете – я по местам ездить люблю и в кабины заглядывать тоже. Второе направление – это общественная жизнь, улучшение привлекательности нашего существования. Она требует творческого объединения и характерна именно для вашего возраста, просто потому, что в молодости встречаться где-то надо. Должны быть площадки, форумы, события – где вы что-то делаете сообща, тусуетесь, обмениваетесь мыслями, знакомитесь».

Общественной жизни посвятили отдельное обсуждение. Экономист Финансово-экономического управления Екатерина Скиць рассказала о мероприятиях, проводимых под эгидой Молодёжного совета. В частности, команда ГЭТ «Сила тока» с 2012 года успешно выступает в различных лигах КВН, а игра «Битва умов» регулярно собирает любителей интеллектуальных развлечений. Также с каждым годом растёт число участников благотворительной акции «Помоги детям, стань донором!» В честь 111-летия петербургского трамвая и 155-летия конки молодёжь предприятия заложила в Невском районе Аллею городского электрического транспорта, а два года назад Молодёжный совет включился в городской благотворительный марафон «Подари ребёнку праздник». Интересные идеи и решения привезли члены Молодёжного совета с образовательного форума «Ладога» и из поездки в Норвегию по обмену опытом с местным профсоюзом. Денис Минкин предложил членам Молодёжного совета разработать регулярную программу корпоративного туризма.

В обсуждении перспектив традиционно уделили внимание теме обновления подвижного состава и инфраструктуры, образованию тарифов на проезд и электроэнергию для ГЭТ, условиям труда. Со своей стороны Молодёжный совет подтвердил готовность активно участвовать в развитии предприятия и составить основу обновлённой системы кадрового резерва.