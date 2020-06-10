Горэлектротранс принял участие в заседании Троллейбусного комитета МСОТ

16 июня состоялось 32-е заседание Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ), в который входит петербургский Горэлектротранс.

На сессии транспортников из Европы и других стран Петербург подтвердил, что также ставит своей целью дальнейшее развитие наземного городского электрического транспорта. Об этом рассказал директор Горэлектротранса Денис Минкин, представление которого в качестве нового руководителя прошло в рамках деловой программы.

По версии специалистов Троллейбусного комитета МСОТ Петербург считается троллейбусной столицей Европы. Такую оценку развитию троллейбусной системы нашего города дал международный эксперт по вопросам развития электротранспорта и соответствующих видов мобильности с 40-летним стажем Гюнтер Макингер из Австрии. Напомним, что в 2019 году заседание Троллейбусного комитета МСОТ проходило в Санкт-Петербурге.

Нынешняя встреча экспертов была организована в онлайн формате. Следующее заседание Троллейбусного комитета планируется провести в Вильнюсе в 2021 году.