16 июня «Внеклассное чтение» на канале 78 посвятят трамваю

16 июня, в 11 часов в программе «Внеклассное чтение» на «Телеканале 78» речь пойдет о роли трамвая в истории Петербурга.

С лекцией «Трамвай как символ Петербурга» выступит начальник экскурсионно-организационного отдела Музея городского электрического транспорта Павел Ялышев. Он расскажет об эволюции трамвайных вагонов, месте и роли трамвая в развитии города на Неве – о трамвае как символе Петербурга в широком смысле. А также пригласит юных зрителей и самых внимательных слушателей к участию в VII конкурсе детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», который в этом году посвящен петербургским магистралям.

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