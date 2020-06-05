Работать с нами. Приглашаем мойщиков-уборщиков подвижного состава

Петербургский Горэлектротранс производит набор мойщиков-уборщиков подвижного состава с функцией дезинфекции на конечных станциях трамвая и троллейбуса.

режим работы: 2х2, с 8.00 до 19.20

зарплата: от 29 тыс. руб.

работа предоставляется в разных районах Санкт-Петербурга

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