Работать с нами. Приглашаем мойщиков-уборщиков подвижного состава

10 июня 2020

Петербургский Горэлектротранс производит набор мойщиков-уборщиков подвижного состава с функцией дезинфекции на конечных станциях трамвая и троллейбуса.

 

  • режим работы: 2х2, с 8.00 до 19.20
  • зарплата: от 29 тыс. руб.
  • работа предоставляется в разных районах Санкт-Петербурга

 

Дополнительная информация размещена в разделе «Работа и обучение».

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