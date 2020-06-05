Горэлектротранс и ТКК приступили к совместному использованию трамвайных путей на Ириновском проспекте

Быстро и комфортно осуществить пересадку между трамваем №10 Горэлектротранса и трамваем №63 ООО «Транспортная концессионная компания» теперь можно на остановке «Улица Передовиков» на Ириновском проспекте. Это стало возможным благодаря договору о совместном использовании двух участков трамвайной сети в Красногвардейском районе. 8 июня состоялось символическое открытие движения с участием руководителей обоих предприятий-перевозчиков городского электрического транспорта.

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Возможность Горэлектротранса использовать трамвайные пути ООО «ТКК» позволила увеличить трассу десятого маршрута ещё на 700 метров: до остановки «Улица Передовиков» на Ириновском проспекте. Здесь пассажиры смогут пересесть на трамвайный маршрут №63, который обслуживает концессионер, и соответственно добраться до пр. Наставников, пр. Косыгина и Ладожского вокзала. В свою очередь пассажиры «Чижика» теперь смогут сделать всего одну пересадку и, воспользовавшись сетью городского трамвая, выехать на маршруте №10 со Ржевки на Охту, - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин:

«Для Горэлектротранса это событие означает дополнительную работу, приятную для нас, для жителей города, для пассажиров. Это стыковка двух маршрутов, которые соединяют значимые районы города и позволяют жителям переезжать без разрыва с Финляндского вокзала на Ржевку. Центральной идеей, которая абсолютно одинаково понималась и нами как государственной компаний, и «ТКК» как компанией частной, была задача комфортной и удобной перевозки пассажиров. В рамках той инфраструктуры, которая существовала у нас, и у коллег из «ТКК», мы это сделали эффективно. Существенную координационную роль сыграло правительство города в лице Комитета по транспорту».

Символическое открытие движения было доверено бригаде двухвагонного поезда Трамвайного парка №3. Модернизированные трамваи ЛМ-86М3 в этом году украшены к юбилею Великой Победы, и для маршрута №10 это также имеет значение, - подчеркнул Денис Минкин:

«Достаточно интересный для нас, как жителей культурной столицы, факт: 10-й маршрут – очень заслуженный, он с различными видоизменениями существовал с 1908 года. И он был одним из четырёх маршрутов, которые в апреле 1942 года были запущены во время блокады Ленинграда для стыковки различных районов. Поэтому, если считать наших коллег более молодым партнёром, то сейчас на наших глазах происходит своеобразная эстафета поколений».

Взаимовыгодное партнёрство петербургского Горэлектротранса и компании-концессионера продолжится, - отметил в свою очередь директор ООО «ТКК» Сергей Окутин:

«Мы сделали первый шаг к интеграции маршрутов для жителей Красногвардейского района, сейчас мы запустили первую стыковку, и готовимся в ближайшее время обеспечить вторую, новую связь на Гранитной улице, которой до этого не существовало. Это создаст дополнительные возможности для жителей, как города, так и района, и позволит пользоваться всей инфраструктурой без пересадки на метро, без долгой пересадки на другой вид транспорта. Думаю, что это, безусловно, будет комфортно, быстро и удобно».

Трасса маршрута трамвая №10 с 8 июня 2020 (с учётом закрытия Среднеохтинского проспекта): от к/ст «Трамвайный парк №3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Большому Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Большой Пороховской ул., Ириновскому пр. до к/ст «Улица Передовиков».