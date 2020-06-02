Горэлектротранс усилит работу ещё семи маршрутов с 8 июня

В связи с ростом пассажиропотока с 8 июня петербургский Горэлектротранс усиливает работу на семи маршрутах городского электротранспорта.

С 8 июня дополнительный подвижной состав направлен на следующие маршруты:

- трамваев: № 10;

- троллейбусов: №№ 7, 8, 11, 27, 31, 40.

Ранее, с 1 июня были усилены маршруты трамваев №№ 6, 7, 9, 25, 38, 49, 55, 60, 62, 100; троллейбусов №№ 2, 9, 14, 18, 20, 31, 32, 35, 37, 41. Со 2 июня также дополнительно были усилены маршруты трамваев №23; троллейбусов №№ 3, 10, 43.

С 30 марта электротранспорт перешёл на работу по графику выходного дня. До окончания ограничительных мер не действуют маршруты, работающие только по будням:

- трамваи: №№ 56, А;

- троллейбусы: №№ 24, 33, 34, 36.

! Наземный транспорт (трамвай, троллейбус) работает до 23:00.

С 1 июня восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге

С 29 мая по 30 июня активировать восстановленный ресурс можно на любой станции метрополитена в автоматах или кассах, а также в автоматах в 50 отделениях Сбербанка.

Льготный билет, действующий только на наземном транспорте, можно активировать в любом пункте продаж Организатора перевозок с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

Подробная информация - на сайте Администрации Санкт-Петербурга, Петербургского метрополитена и Организатора перевозок.