Маршрут трамвая №10 продлевается до улицы Передовиков

Петербургский Горэлектротранс подписал договор с ООО «Транспортная концессионная компания» о совместном использовании двух участков трамвайной сети в Красногвардейском районе. Благодаря этому с 8 июня маршрут трамвая №10 будет работать по продлённой трассе – до улицы Передовиков.

Возможность Горэлектротранса использовать трамвайные пути ООО «ТКК» позволила увеличить трассу десятого маршрута ещё на 700 метров: до остановки «Улица Передовиков» на Ириновском проспекте. Здесь пассажиры смогут пересесть на трамвайный маршрут №63, который обслуживает концессионер, и соответственно добраться до пр. Наставников, пр. Косыгина и Ладожского вокзала. В свою очередь пассажиры «Чижика» теперь смогут сделать всего одну пересадку и, воспользовавшись сетью городского трамвая, выехать на маршруте №10 со Ржевки на Охту. С учётом временного закрытия движения по Среднеохтинскому проспекту сейчас на «десятке» можно доехать до Финляндского вокзала и Петроградской стороны. Маршрут обслуживают вагоны двустороннего движения: водитель переходит в кабину в другой части трамвая и затем переставляет трамвай на соседний путь на специальном съезде, уложенном в районе улицы Передовиков.

Трасса маршрута трамвая №10 с 8 июня 2020 (с учётом закрытия Среднеохтинского проспекта): от к/ст «Трамвайный парк №3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Большому Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Большой Пороховской ул., Ириновскому пр. до к/ст «Улица Передовиков».

Трамвайный маршрут №10 – один из старейших в Санкт-Петербурге. Линия была запущена в 1908 году по трассе: Михайловская площадь – Пальменбахский перевоз (на Смольной набережной). Трасса «десятки» неоднократно менялась. Так, уже в 1909 году маршрут ходил в исторический центр – от Финляндского вокзала на Михайловскую площадь (ныне пл. Искусств). В 30-е гг. 10-й маршрут можно было встретить даже на Невском – тогда проспекте 25-го Октября. В блокаду именно десятый маршрут был одним из четырёх, запущенных 15 апреля 1942 года после суровой блокадной зимы.

Постоянная трасса маршрута №10 в наши дни проходит по главным магистралям Невского и Красногвардейского района: пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному и Новочеркасскому проспектам. Из-за путевых работ на Среднеохтинском пр. сейчас десятый маршрут трамвая временно работает до Финляндского вокзала и Петроградской стороны (до Трамвайного парка №3).