На трамвайных остановках появляется новая разметка

Новое обозначение трамвайных остановок появляется в Петербурге. Разметка наносится на проезжую часть, чтобы обозначить зону посадки-высадки пассажиров там, где трамвайные пути физически не обособлены. Петербургский Горэлектротранс обратился с соответствующей инициативой в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения». Обновлённая разметка призвана привлечь дополнительное внимание к пешеходам, которые планируют войти в трамвай, и к пассажирам, выходящим из вагонов.

Транспортники из разных российских городов однозначно сходятся во мнении, что для повышения безопасности пассажиров требуется ужесточить пункт 14.6 Правил дорожного движения РФ, а именно – добавить в ПДД норму, требующую от водителя стороннего транспорта остановиться, уступив дорогу пешеходам для посадки-высадки из вагона, и начинать движение только после закрытия дверей трамвая и выключения на нём аварийной световой сигнализации (сейчас автомобилисты имеют право продолжить движение, пропустив пешеходов, входящих или выходящих из вагона).

При рассмотрении данной проблемы в 2014 году на федеральном уровне МВД указывало, что наиболее перспективным направлением её решения является дооборудование подвижного состава специальными электронными табло. На тот момент в Горэлектротрансе уже практически весь подвижной состав был оснащен знаком «Внимание, пассажир!» Сейчас трамвайный парк Петербурга оборудован специальным знаком на 100%. Однако практика показала, что за несколько лет проблему это не решило.

Следующее предложение Горэлектротранса – обозначить трамвайные остановки новой разметкой. Она представляет собой две сплошные одиночные зигзагообразные линии, расположенные по границам зоны остановочного пункта поперёк края проезжей части. В национальный стандарт, утверждённый в 2018-м году, она входит под номером 1.17.2. Согласно ГОСТу, разметку наносят вначале и в конце остановочного пункта поперёк проезжей части от тротуара до ближайшего к нему рельса.

Специалисты петербургского Горэлектротранса ведут регулярную работу по повышению безопасности дорожного движения. В виде эксперимента новая разметка была нанесена в 2019 году на участке Благодатной улицы от Витебского проспекта до Московского проспекта. Происшествий с пешеходами, входящими или выходящими из трамваев зафиксировано не было. Горэлектротранс направил обращение в ГКУ «ДОДД», чтобы начать распространение нового типа разметки и на остальные остановочные пункты трамваев Петербурга, совмещённые с проезжей частью.