«Петербургские магистрали»: вышел в свет майский номер газеты

Директором Горэлектротранса назначен Денис Минкин. Вице-губернатор Максим Соколов представил Дениса Юрьевича как опытного профессионального руководителя, способного реализовывать самые сложные проекты.

В Петербург прибыли первые троллейбусы из общей партии в 142 машины, которые Горэлектротранс получает в лизинг - 5 «Адмиралов» поступили в Троллейбусный парк № 6 для работы на 31-м маршруте.

В День города водители и кондуктора Горэлектротранса поздравляют своих пассажиров с 317-летием Санкт-Петербурга.

К 75-летию Великой Победы продолжаем проект «Петербургских магистралей» «Наш Бессмертный полк», а также рассказываем о Борисе Шмелёве - пятом Герое Советского Союза, работавшем в Трамвайно-троллейбусном управлении Ленгорисполкома.

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