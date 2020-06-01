VII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» Горэлектротранс посвятил петербургским магистралям

1 июня, в День защиты детей, петербургский Горэлектротранс даёт традиционный старт конкурсу детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Это уже седьмое по счёту творческое состязание для маленьких пассажиров городского электрического транспорта и самое открытое. После нестандартной весны пора прогуляться по городу, хотя бы используя воображение и краски! Тема этого года - «Петербургские магистрали» - предполагает максимальную свободу для фантазии и наблюдений. Символично, что такое же название «Петербургские магистрали» носит корпоративная газета Горэлектротранса, которой 1 июня 2020 года исполняется 75 лет. Таким образом, тема конкурса охватывает неограниченный спектр сюжетов из жизни трамваев и троллейбусов.

Насколько богата жизнь петербургских магистралей в своих проявлениях, настолько же насыщенны любопытными историями архивы корпоративной газеты. Горэлектротранс предлагает юным художникам устроить настоящий «праздник непослушания» и вдоволь пофантазировать в своих творческих работах, изучая самые разные городские маршруты. Можно изобразить и современный транспорт или же представить, каким будет электротранспорт будущего. Уделить внимание профессиям транспортной отрасли и удивиться тому, что работники транспорта всегда на посту вне зависимости от сезона, времени суток или текущей обстановки. Транспорт всегда работает и задает ритм городской жизни.

Самые лучшие работы украсят борта трамваев и троллейбусов. Это самая почетная для юных художников награда за участие в конкурсе. Оформленный красочными детскими рисунками подвижной состав создаёт пассажирам особое настроение, - признает водитель трамвая Сергей Старцев: «Очень яркая реакция у детей на вагоны, оформленные к конкурсу детского рисунка. Они радуются вместе с родителями, которые с ними едут. Всем очень нравится такое оформление».

Одна из номинаций конкурса рисунков будет посвящена правилам поведения на дороге. Эта тема также созвучна конкурсу видеороликов на тему «Безопасность дорожного движения», которую сегодня объявил Комитет по транспорту. Ну, а для конкурса детских рисунков ребята могут нарисовать картину с участием трамваев и троллейбусов, посвящённую Правилам дорожного движения: как правильно переходить петербургские магистрали, как вести себя в салоне электротранспорта, как вежливость помогает в поездках по городу. Возможно, участников так увлечет изучение ПДД, что они захотят представить свои размышления и в рисунках, и в видеоформате.

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ продлится с 1 июня до 31 июля 2020.

В этом году приём работ осуществляется в электронном виде (требуется сфотографировать рисунок чётко и ровно; желательно - отсканировать). Оригинал работы необходимо сохранить – он понадобится для организации выставки. Формат выставки и награждение победителей будет зависеть от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Традиционно церемония награждения победителей проходит в конце августа. О формате подведения итогов конкурса будет сообщено дополнительно.

Цель конкурса – поощрить и развить талант детей, научить ребят своими глазами видеть необычное на знакомых и привычных улицах родного города на Неве. Кроме того, привлекая внимание к городскому электротранспорту с помощью конкурса, в петербургском Горэлектротрансе во время летних каникул напоминают маленьким пешеходам и пассажирам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Анкета участника (обязательна к заполнению)

Приём работ: spbgupget@ya.ru (с темой письма: Конкурс детских рисунков)

Срок приёма работ: с 1 июня по 31 июля 2020 года

Сайт конкурса детских рисунков