Изменения в работе маршрутов трамваев и троллейбусов с 1 июня

В связи с ростом пассажиропотока с 1 июня петербургский Горэлектротранс усилил работу на двадцати маршрутах городского электротранспорта.

С 1 июня дополнительный подвижной состав направлен на следующие маршруты:

- трамваев: №№ 6, 7, 9, 25, 38, 49, 55, 60, 62, 100;

- троллейбусов: №№ 2, 9, 14, 18, 20, 31, 32, 35, 37, 41.

Со 2 июня также дополнительно усиливаются маршруты:

- трамваев: №23;

- троллейбусов: №№ 3, 10, 43.

Напомним, с 30 марта электротранспорт перешёл на работу по графику выходного дня. До окончания ограничительных мер не действуют маршруты, работающие только по будням:

- трамваи: №№ 56, А;

- троллейбусы: №№ 24, 33, 34, 36.

! Наземный транспорт (трамвай, троллейбус) работает до 23:00.

С 1 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге

С 29 мая по 30 июня активировать восстановленный ресурс можно на любой станции метрополитена в автоматах или кассах, а также в автоматах в 50 отделениях Сбербанка.

Льготный билет, действующий только на наземном транспорте, можно активировать в любом пункте продаж Организатора перевозок с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

Подробная информация - на сайте Администрации Санкт-Петербурга, Петербургского метрополитена и Организатора перевозок.