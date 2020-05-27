Уважаемые пассажиры! С 1 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в Санкт-Петербурге.

С 29 мая по 30 июня активировать восстановленный ресурс можно на любой станции метрополитена в автоматах или кассах, а также в автоматах в 50 отделениях Сбербанка.

Льготный билет, действующий только на наземном транспорте, можно активировать в любом пункте продаж Организатора перевозок с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

Подробная информация - на сайте Администрации Санкт-Петербурга, Петербургского метрополитена и Организатора перевозок.