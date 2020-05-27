Первые троллейбусы поставки 2020 года прибыли в Петербург

Ко Дню города в Петербург прибыли первые троллейбусы из общей партии в 142 машины, которые Горэлектротранс получает в лизинг. Напомним, услуги лизинга по итогам конкурсных процедур предоставляют: АО «Сбербанк Лизинг» (35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Транс-Альфа», Вологда и 87 троллейбусов «Адмирал» производства «ПК Транспортные системы», Энгельс) и ООО «Промагролизинг-Центр» (20 сочлененных троллейбусов «Белкоммунмаш», Минск). Сложная эпидемиологическая обстановка не отменила планы по обновлению электротранспорта, все новые троллейбусы Горэлектротранс должен получить до конца года.

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Сегодня в числе первых пассажиров на новых троллейбусах проехал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков в сопровождении директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина и президента компании ООО «ПК Транспортные системы» Феликса Винокура. Правда, рейс «Адмирала» пока ограничился территорией Троллейбусного парка №6, куда накануне пришли 5 новых троллейбусов. Всего до конца осени в Горэлектротранс должны поступить 87 таких машин.

«Новые троллейбусы, приходящие в Петербург в преддверии транспортной реформы, предназначены для усиления тех направлений, где наиболее серьёзные пассажиропотоки. В нынешних условиях распределение троллейбусов по городу мы будем корректировать под руководством Комитета по транспорту так, чтобы это было удобно нашим жителям. Про троллейбус «Адмирал». Помните старый добрый мультфильм: как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Очень удачное для нашего города название. Где ещё служить «Адмиралу», как не в морской столице, где расположено Адмиралтейство и Главный штаб ВМФ? Что касается переживаний о сложности нынешних времен, то мне кажется, что в городе, который в 1942 году вывел трамвай на улицы, говорить, что мы находимся в сложном положении достаточно легковесно. Оно непростое, однако мы с ним, конечно, справимся», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

В ближайшее время, после всех необходимых процедур подготовки к работе на линию, новые троллейбусы можно будет встретить на маршруте №31. Этот маршрут протяженностью 11 км соединяет север города с Петроградской стороной и пролегает через 4 станции метро: «Академическая», «Лесная», «Петроградская» и «Спортивная».

Маршруты петербургского Горэлектротранса в данный момент обслуживают 673 троллейбуса, включая 125 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусы с динамической зарядкой).

Новые троллейбусы выйдут на маршрут №31

Маршрут №31: Северный пр. - пр. Добролюбова

Северный пр. - Гражданский пр. - Кушелевская дорога - пр. Маршала Блюхера - Кантемировская ул. - Кантемировский мост - пр. Медиков - Большой пр. П.С. (обратно: пер. Талалихина - пер. Нестерова - Б. Пушкарская ул. - Каменоостровский пр. - пр. Медиков) - пр. Добролюбова

Справка о маршруте:

Маршрут троллейбуса №31 появился на карте Ленинграда 18 июля 1969 года. За более чем полувековую историю его трасса существенно изменялась четыре раза, но, по сути, он всегда связывал север города (Гражданский, Северный проспекты) с Петроградской стороной.

Нынешней трассе маршрута №31 – 25 лет. Троллейбусы проходят мимо 4 станций метро: «Академическая», «Лесная», «Петроградская» и «Спортивная». Протяженность трассы - 11 км. Маршрут обслуживают два парка – СТТП и Троллейбусный парк №6. Конечные станции: «Северный проспект» и «Проспект Добролюбова».

Среди важных точек притяжения на пути 31-го маршрута есть как учреждения культуры, досуга и спорта (стадион «Петровский», СК «Юбилейный», ДК им. Ленсовета), так и десятки образовательных и научных учреждений (Медицинский университет им. И.П.Павлова, Научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е.Веденеева, НИИ Точной механики и др.). Кроме того, троллейбус №31 делает остановку рядом с Санкт-Петербургской телебашей.

Троллейбус «Адмирал» (модель 6281) «ПК Транспортные системы»

Низкопольный троллейбус нового поколения производится в городе Энгельс на площадке компании «ПК Транспортные системы». Машина имеет несколько уникальных особенностей.

В создании троллейбуса конструкторы использовали негорючие композитные материалы, а применение шлифованного алюминия в отделке интерьера повышает эстетическую привлекательность для пассажиров и увеличивает срок службы троллейбуса. В системе управления используется модернизированная CAN-шина (система цифровой связи и управления электрическими устройствами) для каждого отдельного узла транспортного средства.

Троллейбус оснащён новыми мультимедийными системами, зарядными usb-устройствами, бортовой сетью Wi-Fi. За комфортную температуру в салоне отвечает автоматический климат-контроль. В салоне увеличенное количество посадочных мест – их 33, общая пассажировместимость – 96 человек. Удобство посадки-высадки для всех категорий пассажиров обеспечивают широкие двери с кнопками вызывного действия, также жители северного мегаполиса оценят светлый салон за счет специального оформления потолка и мониторов, располагаемых по всей длине салона на скосах крыши. Дополнительное напольное крепление инвалидных колясок делает общественный транспорт более комфортным для пассажиров с особыми возможностями.

Хотя троллейбус и является «классическим», он оснащён автономным ходом, позволяющим преодолевать обесточенные участки контактной сети или иные препятствия на дороге.