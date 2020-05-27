Поздравление вице-губернатора Максима Соколова с Днем города

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём города — Днём основания Санкт-Петербурга!

Праздник 27 мая объединяет всех горожан — и тех, кто родился в Северной столице, и тех, кто связал с нашим городом свою судьбу.

От всей души благодарю петербургских транспортников и дорожников, наших ключевых партнёров-инвесторов, компании отрасли гостеприимства, сделавшие Санкт-Петербург городом, в котором обязательно хочется побывать. Благодаря Вашему труду, таланту, энергии создаётся и укрепляется материальный и интеллектуальный потенциал города, задаётся ритм его жизни и динамичного развития.

Даже непростые весенние дни 2020-го года показывают, что мы умеем эффективно работать как большая дружная команда. И нет никаких сомнений, что каждый новый день рождения города мы будем встречать новыми успехами и достижениями.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга,

Максим Соколов

"Огромная честь жить в таком красивом городе", -