Работники Горэлектротранса: «Огромная честь жить в таком красивом городе»

Здесь «у каждого есть мост любимый свой», а «в небе облака стальные»… Здесь «летом можно гулять круглосуточно», а «попадая в его сети, пропадаешь навсегда»… Сегодня Санкт-Петербургу исполняется 317 лет! Уже больше века ритм городской жизни задаёт электрический транспорт. Трамваи и троллейбусы торопливо везут первых пассажиров, когда солнце ещё не встало, и бережно доставляют засыпающих, уставших за день людей домой, когда на часах уже за полночь. Стук колёс по рельсам будто отбивает пульс Северной столицы. С Днём рождения любимый Петербург поздравляют водители и кондуктора Горэлектротранса.

Анна Лебедева, водитель Троллейбусного парка №2

В Петербурге мне очень нравится Дворцовая набережная, особенно в пять утра, в белые ночи - это очень красиво, романтично. Когда ещё нет людей, и рассвет… Да и вообще центр очень красивый! Невский, мост Александра Невского нравится. Когда едешь на троллейбусе, Лавру с него видно. Такие моменты замечаешь, когда ты один едешь, когда мало машин, и ты можешь расслабиться, погрузиться в свои мысли. Это в основном утро, рассветы, закаты. Ночной Петербург тоже красивый очень. Испытываешь радость и гордость за то, что живёшь здесь. Петербуржцам пожелаю любить свой город, беречь его, ценить. Это исторический город, это нужно помнить, чтить его память.

Владимир Степанов, водитель Трамвайного парка №5:

Я люблю достаточно непарадный Петербург – то есть, не шумный центр с дворцами, мне больше приятен промышленный пояс нашего города. Северо-восточный край Петроградской стороны, где ещё остались корпуса старинных фабрик. Фабрика «Красное знамя» около Лазаревского моста, который трамвайно-пешеходным был долгое время. Очень мне нравится исторический район Коломна южнее Новой Голландии – тихие безлюдные улочки, каналы. Воспоминаний с этими местами у меня каких-то особых нет, чтобы произошло какое-то событие, просто люблю гулять по городу с детства. Сейчас уже на велик пересел, на велосипеде катаюсь по этим местам. Также очень нравится Васильевский остров, район Балтийского завода, набережная Лейтенанта Шмидта - там тоже много таких промышленных зданий интересных.

У нас в парке, к сожалению, только один маршрут, который глубоко заходит в исторический центр. Сейчас, из-за ограничений, мы временно на нём не работаем, но когда «сороковочка» - наша, я стараюсь попросить, чтобы меня туда ставили. И там, конечно, моё любимое место – это Тучков мост. Особенно когда осень или весна, и попадаешь на рассветное время, то абсолютно потрясающие виды открываются на центр города! Видна даже Большая Нева, стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны проглядывают. И всё это с абсолютно потрясающими небесными цветовыми…как бы это сказать? - инсталляциями! Причём так как по времени каждый день рассвет всё раньше и раньше, то каждый день ты видишь разное небо. Это, наверное, моё любимое место – Тучков мост. Петербург из кабины трамвая – это восхищение! Это огромный плюс нашей профессии. Редко кто может наблюдать город таким – рассветным, безлюдным, и абсолютно непохожим на город в своей дневной суете. Когда люди бегают, и даже не успевают заметить, насколько вокруг всё красиво и потрясающе. Нам выпала огромная честь, что мы живём в таком красивом городе!

Сейчас не очень удачное время, чтобы праздновать День города, поэтому пожелать петербуржцам уместнее всего здоровья. И главное, конечно – не падать духом, потому что в истории нашего города было много гораздо более трудных ситуаций, и горожане всегда переживали это времена с достоинством. Поэтому я думаю, что с теми ограничениями, которые сейчас приходится испытывать людям, они справятся, пройдёт какое-то достаточно небольшое время, и город вернётся в свой привычный ритм. И все будут так же счастливы, как и были до этого!

Виктория Мясникова, водитель Троллейбусного парка №2

Я переехала в Петербург из Томска полгода назад, меня «переманила» подруга – тоже водитель троллейбуса. Конечно, было страшно – большой город, как я справлюсь… Но меня хорошо научил наставник Андрей Геннадьевич Носов, и когда я села за руль в Петербурге, то стало понятно, что справлюсь.

Конечно, потрясает тем, что он большой, красивый. Едешь – любуешься. Сейчас работаю только на одном маршруте – «третьем» - получается, проезжаю через весь центр, мимо Невского, до Балтийского вокзала. Нравится и то, что рядом с трамвайчиком едем часть пути.

День города встречу, конечно же, на работе, по такому поводу надену парадную форму. Петербуржцам хочу пожелать, самое главное, здоровья, и чтобы сложный период закончился, и все снова гуляли и радовались!

Сергей Павлов, кондуктор Трамвайного парка №5:

Когда мы работаем на линии, мы видим эту красоту, особенно, когда ездим по исторической части города. Конечно же, красота Петербурга всегда будет восхищать любого человека. Облик нашего города – это восхищение! Петербуржцам пожелаю любить свой город, уважать, чтить традиции и удачи на дорогах. А нашим любимым пассажирам – чтобы всегда оставались с нами, ездили на нашем электрическом транспорте.

Дарья Кручинина, водитель Троллейбусного парка №2

В Петербург я переехала из Тольятти в 2011 году и вижу, что за последнее время город сильно изменился – это касается и людей вокруг, и нашего предприятия – стало гораздо больше нового подвижного состава. В основном, работаю на 5-м и 11-х маршрутах, которые проходят по Невскому проспекту. Конечно, сильно поменялись и пейзажи вокруг.

Впервые я приехала в Петербург в конце 90-х. Это был совершенно другой город – вместо фастфудов были маленькие пышечные, где я пила какао со своими друзьями. Сейчас, когда езжу по маршрутам, иногда замечаю, что здесь было одно местечко, здесь – другое, вспоминаю… Ещё очень заметно изменился Васильевский остров. Впрочем, некоторые моменты засоряют красоту вокруг. Например, нелепые рекламные щиты или отдельные дорожные знаки. А ведь хочется, чтобы в Петербурге оставалось больше исторических местечек, фасадов, чтобы их было видно.

Поменялись и люди, конечно, стало меньше сопереживания и сочувствия, которое, например, я почувствовала, когда в первый приезд потерялась в районе Гостиного двора… Понимаю, что в такие рамки людей загоняет сама жизнь. Поэтому в День города хочу пожелать всем петербуржцам, чтобы мы все были добрее, имели чувство такта, понимали и помнили, что мы живём в культурной столице. Помните, какая история у Ленинграда, ведь жили и в коммуналках, и всё же было больше тепла! Просто, петербуржцы, будьте петербуржцами!