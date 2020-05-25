25 мая – День работников по пропаганде БДД

25 мая в России отмечается День работников по пропаганде безопасности дорожного движения. Безопасность городского электрического транспорта – одно из ключевых направлений деятельности предприятия. В Горэлектротрансе эти вопросы находятся в ведении Отдела главного ревизора по безопасности движения.

Профилактика БДД на предприятии – неотъемлемая часть повседневной работы Отдела главного ревизора. С УМВД ОГИБДД всех районов Петербурга, где осуществляется движение электрического транспорта, заключены соответствующие соглашения. Совместно проводятся профилактические рейды, тематические мероприятия, выездные занятия с детьми на специально оформленном подвижном составе (проект «Добрый транспорт»). Видимый результат такого межведомственного взаимодействия можно отметить за последнее время в трамвайных парках №№ 3, 5, 8.

С целью повышения культуры вождения продолжается поэтапное внедрение на предприятии системы «ГеоРитм» - оборудования и программного обеспечения, фиксирующего технику управления транспортным средством: плавность хода, разгон и торможение, прохождение поворотов. Недавно система была дополнена функцией определения нарушения скоростных режимов при работе на линии. В настоящий момент «ГеоРитмом» оснащено большинство единиц подвижного состава ГЭТ.

Выдержка, работа по профилактике БДД в 2019 г.:





выездных занятий

с детьми в рамках проекта

«Добрый транспорт».

профилактических

рейдов с ГИБДД

на «проблемных» адресах.

тематических

мероприятий

(в т. ч. «Внимание, дети!»

и «Буксовый путь»).

Желаем водителям безаварийной работы и вежливых попутчиков!