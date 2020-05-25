«Интелтех» представил Горэлектротрансу разработки, актуальные для пассажирского транспорта

Директор Горэлектротанса Денис Минкин в сопровождении представителей Управления бортового оборудования предприятия посетил с ознакомительным визитом ПАО "Информационные телекоммуникационные технологии" холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. Компания специализируется на разработке и производстве оборудования для автоматизированных систем управления и единой системы связи между различными объектами, включая воздушные, наземные, водные или подводные виды транспорта. Сегодня изучение и освоение подобного опыта – это перспективный вопрос с учётом современных трендов в отношении автоматизации и контроля всех процессов работы городского электрического транспорта.

Деловая программа, организованная по инициативе ПАО «Интелтех», началась со знакомства с современными научно-производственными возможностями предприятия в области автоматизированных систем управления и связи различного уровня, в том числе и транспортных систем. Презентацию для гостей из Горэлектротранса представил генеральный директор ПАО «Информационные телекоммуникационные технологии», к.т.н. Юрий Николашин и генеральный директор ООО «Евромобайл» Андрей Маслюков.

ПАО «Интелтех» обладает многолетним опытом по разработке диверсифицированного программного обеспечения для различных отраслей промышленности, включая создание программной части тренажёрного оборудования по обучению персонала управлению различными видами транспорта. ООО «Евромобайл» является экспертом в области внедрения программных комплексов открытого и проприетарного класса для широкого спектра аппаратных платформ, включая комбинированные решения различных типов аппаратной базы.

Также представителям Горэлектротранса показали действующий макет бортовой инфокоммуникационной системы общественного транспорта, включающий центральный компьютер, систему видеонаблюдения, навигационное оборудование, систему оплаты проезда, медиакомплексы, систему внутренней и внешней связи, автоинформатор, бегущие строки, датчики подсчета пассажиропотока, «тревожную кнопку» для водителя. Интегрированная инфокоммуникационная система служит основой централизованного управления электротранспортом мегаполиса и обеспечивает повышение безопасности и экономической эффективности пассажирских перевозок. Представлена действующая система поддержки обслуживания электросетей.

Еще одной темой встречи стала совместная разработка «Интелтех» и ООО «Евромобайл» в области разработки программного обеспечения тренажёрного оборудования для обучения персонала управлению различными видами транспорта. В случае городского пассажирского транспорта также предусмотрен широкий спектр применения подобной учебной модели: от непосредственного управления подвижным составом до организации движения в целом. Опыт технической компании «Интелтех» предполагает значительную степень детализации обучающих программ и, как следствие, высокую эффективность и новые стандарты качества подготовки персонала.

Представители Горэлектротранса также заинтересовались возможностями компании по разработке онлайн туров. Новая реальность и последствия самоизоляции диктуют Музею городского электрического транспорта необходимость поиска альтернативных подходов к коммуникации с посетителями.

По итогам визита Горэлектротранс рассматривает возможность проведения тестовой эксплуатации бортовой интегрированной инфокоммуникационной системы производства «Интелтех» на базе городского электрического транспорта.