Владимир Ходырев: «Трамвай - самый демократичный транспорт»

Фото: В.Я.Ходырев на 25-летии Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) в Петропавловской крепости, октябрь 2015 года

Президент транспортного союза Северо-Запада Владимир Яковлевич Ходырев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Транспортник по профессии, выпускник Ленинградского высшего морского училища имени адмирала С. О. Макарова, он возглавил Транспортный союз, в состав которого входит и петербургский Горэлектротранс, в 2011 году.

К этому моменту за плечами Владимира Яковлевича был большой опыт деятеля государственного масштаба. Так уж сложилось, что в профессиональной судьбе Владимира Ходырева нашлось место и флотской службе с арктическими и антарктическими экспедициями, и службе гражданской – на благо многомиллионного города. А с 1983 по 1990 годы он был председателем Ленгорисполкома. Именно тогда Ленинград получил статус Трамвайной столицы мира: самая протяженная трамвайная сеть, большие пассажиропотоки, рекорды трамваестроения.

В наши дни Владимир Яковлевич уже в рамках деятельности ТССЗ продолжает поддерживать тему развития городского электротранспорта и отмечает, что современному и динамичному мегаполису нужен трамвай:

«Я считаю, что трамвай - самый демократичный транспорт. Он самый надежный, безопасный, экологически чистый и доступный. Доступный для любого жителя - и старика, и молодого. Любой транспорт хорош, если он везет надежно, безаварийно. Приятно, что за последнее время я не видел неумытого трамвая. Раньше были чумазые, а сейчас идут как огурчики, я просто восхищаюсь: трамвай помыт. Это очень хорошо. Приятно на них смотреть, когда они такие чистенькие, аккуратненькие, покрашенные, нигде не облуплена краска. Я помню, какие они были. Я ещё на «колбасе» гонял, когда приехал после 10 класса в 1948 году в Ленинград и был курсантом. Меня даже милиция снимала. А что нужно было делать, когда трамвай весь забит, а ехать во как надо! Потом, конечно, мы это сами себе запретили, очень опасно».

Петербургский Горэлектротранс присоединяется к поздравлениям коллег и единомышленников в адрес Владимира Яковлевича Ходырева в связи с награждением высокой государственной наградой, а также по случаю 90-летнего юбилея!