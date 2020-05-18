Обновлённому маршруту троллейбуса №47 два месяца

В середине марта троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) вышли на продленный маршрут №47, соединивший Фрунзенский район со станцией метро «Московская». Обновленная трасса проходит параллельно витебской линии железной дороги по Белградской улице, не оборудованной контактной сетью. Это уже 8-й маршрут электробусов с динамической зарядкой в Петербурге. И хотя запуск новой линии совпал с периодом ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой, становление маршрута идёт стабильно, а пассажиры охотно осваивают новую транспортную связь.

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В Петербурге за два года развита крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Недавно она пополнилась еще одним – восьмым по счету – маршрутом инновационного транспорта. Обновлённый 47-й маршрут создал новую транспортную связь Фрунзенского района с Московским проспектом: он проходит от Малой Балканской улицы до станции метро «Купчино», а затем – до железнодорожной платформы Проспект Славы и «Московской». Запуск ТУАХ по новой трассе совпал с периодом «режима самоизоляции», но это не отменяет стабильной работы городского транспорта. Впрочем, водители Горэлектротранса замечают востребованность новой трассы даже на фоне нынешней нестандартной ситуации.

«Не было ни одного социального маршрута до сих пор, который бы связывал станцию метро «Купчино» с метро «Московская» - за исключением только одного автобуса, только он идёт другой трассой, - рассуждает водитель Троллейбусного парка №1 Александр Дудин, - участок Белградской улицы от Типанова до Димитрова уже давным-давно не обслуживался общественным транспортом, там никто не ездил, даже маршрутки – мы первые там поехали. А домов там, сами понимаете, немало, людей много. Раньше все были вынуждены ходить пешком либо на трамвай, либо на автобус, кому нужно к метро. Сейчас они могут спокойно уехать на троллейбусе либо до метро «Купчино», либо на «Московскую». Плюс захватываем железнодорожную платформу Проспект Славы. Начнётся масштабный садоводческий период, соответственно, садоводы будут ездить на электричку, с электрички по домам. Тоже удобно – остановка находится как раз около платформы. Как водитель, я думаю, что у этого маршрута хорошее будущее».

Супруга Александра – водитель Троллейбусного парка №1 Юлия Дудина – также работает на новом маршруте: «Утром на первом же наряде уже люди садятся, едут до станции метро «Московская» – видимо, на работу. У людей, которые живут на Белградской, не было ведь транспорта вообще, и магазинов там особо нет, поэтому они на троллейбусе за покупками ездят. Пассажирам нравятся низкопольные троллейбусы – новые, комфортабельные. И я даже заметила - видимо, мама из Купчино возит ребёнка в садик - подъезжаешь, впереди автобус, а она его пропускает и к нам садится».

Маршрут троллейбуса №47 начал работу в декабре 1978 года и практически без изменений работал более сорока лет по короткой трассе: Малая Балканская улица – «Купчино». Теперь трасса троллейбуса №47 в три раза длиннее, подробнее об обновлённом маршруте можно прочитать здесь.

Справка: Технология автономного хода позволяет продлевать троллейбусные линии в кварталы новостроек (маршруты №№ 2, 18, 23, 32, 41); формировать новые межрайонные связи (маршруты №№ 43, 47); освободить исторические здания от контактной сети (маршрут №17 у Казанского собора); запускать временные маршруты на время ремонта путей или сохранять движение во время краткосрочных ремонтных работ (маршрут №12 в 2018 году). Всего по типу зарядки электробусы условно подразделяют на три типа: электробусы с медленной зарядкой (overnight charging), электробусы с ультрабыстрой зарядкой (оpportunity charging) и электробусы с динамической зарядкой (in-motion charging). Для зарядки электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с увеличенным автономным ходом) используется уже имеющаяся контактная сеть прямо во время движения по маршруту с пассажирами.