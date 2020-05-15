Денис Минкин назначен директором СПб ГУП «Горэлектротранс»

Заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по развитию Денис Минкин назначен директором предприятия. Соответствующее распоряжение Комитета по транспорту 18 мая подписал глава ведомства Александр Головин. Основная задача, которая поставлена перед новым директором Горэлектротранса – совершенствование материально-технической базы предприятия, автоматизация процессов управления ГЭТ и повышение безопасности современного электрического транспорта в условиях новой транспортной модели.

«И в Петербурге, и за его пределами Дениса Юрьевича знают, как опытного профессионального руководителя, способного реализовывать самые сложные проекты. Поэтому уверен, что со всеми задачами, которые стоят перед предприятием, перед его коллективом, да и перед всем нашим транспортным комплексом новый директор в командном режиме обязан справиться», - прокомментировал новое назначение вице-губернатор Максим Соколов.

Один из первоочередных и насущных для предприятия вопросов – обновление подвижного состава, в частности, парка трамваев. «Уже в рамках этого года проведены конкурсы, мы не отменяем в связи с текущей эпидемиологической ситуацией своих планов. Надо целенаправленно двигаться вперед и считать обновление подвижного состава – одной из основных задач предприятия в среднесрочной перспективе», - отметил Максим Соколов. Также он выразил надежду, что в вопросах модернизации сетевого и электрического хозяйства управленческий опыт нового руководителя, посвятившего большую часть жизни сфере наукоемких технологий и системам технической безопасности, поможет сформировать такие подходы к комплексному решению проблемы, которые позволят добиться быстрого и системного успеха.

Биография Д.Ю.Минкина