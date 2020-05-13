Информация Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

В Санкт-Петербурге заработала информационная поддержка туристов –Контакт-Центр.

Операторы Контакт-центра принимают звонки как из России, так и из-за рубежа, говорят на четырех языках - русском, английском, немецком и французском.

Телефонная линия 8 812 324 03 03 или 8 800 222 88 12 работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Специалисты оказывают информационную поддержку для представителей туристской отрасли, а также для туристов, оставшихся в городе, оперативно отвечают на вопросы по самым разным темам - от продления визы для пребывания в городе, транспортной логистики до актуальных вопросов по C0VID-19.

В Контакт-центре можно узнать о действующем в Петербурге режиме карантина и самоизоляции, о симптомах новой коронавирусной инфекции, о работе экстренных медицинских служб, о местонахождении необходимых объектов инфраструктуры и актуальном графике их работы. Также получить контакты консульских служб и представительств иностранных государств в Санкт-Петербурге.

Специалистами налажено взаимодействия с городскими структурами, оказывающими соответствующую помощь.

Телефоны Центра информационной поддержки туристов в Санкт-Петербурге:

8 812 324 03 03 или 8 800 222 88 12

Контакт-центр работает при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.