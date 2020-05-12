Горэлектротранс напоминает о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте

Уважаемые пассажиры! Петербургский Горэлектротранс напоминает о необходимости использования средств индивидуальной защиты при проезде на трамваях и троллейбусах.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 276 от 9 мая 2020, с 12 по 31 мая в целях нераспространения коронавирусной инфекции все граждане обязаны использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, а также средства индивидуальной защиты рук - одноразовые перчатки.